Le fabricant de motos KTM lance sa première voiture de route

Quinze ans après avoir dévoilé au Salon de l’auto de Genève la singulière X-BOW, une sportive biplace sans toit conçue exclusivement pour la piste, le fabricant autrichien de motos KTM lance sa première voiture légale sur la route.

Appelée X-BOW GT-XR, il s’agit d’une nouvelle version de la X-BOW GTX présentée en février 2020 et destinée à participer à des épreuves de classe GT2 en Europe. Les deux partagent un grand nombre de pièces, mais la première hérite évidemment de caractéristiques visant à assurer le confort des occupants.

Parmi celles-ci, notons un climatiseur, un rétroviseur numérique (puisqu’il n’y a pas de vitre arrière), des ports de recharge USB-C et une connectivité Bluetooth. Des sièges sport avec harnais de sécurité demeurent au programme, tout comme la verrière qui se soulève vers l’avant pour donner accès à l’habitacle. Le coffre affiche un volume de 160 litres, soit un peu plus gros que celui d’une Mazda MX-5, et des valises adaptées sont disponibles en option.

Photo: KTM

Pour ce qui est du moteur, on parle d’un bloc turbocompressé à cinq cylindres de 2,5 litres signé Audi – le même que dans les TT RS et RS 3. Il développe 517 chevaux et un couple de 428 livres-pied, transformant la X-BOW GT-XR de 1 250 kilogrammes (2 755 livres) en une véritable bombe.

À propos, KTM évoque une accélération de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes et une vitesse de pointe de 280 km/h. Les seules roues motrices sont à l’arrière et la transmission est du type double embrayage à sept rapports.

Photo: KTM

Que dire d’autre? Eh bien, ce n’est pas juste la structure monocoque et la carrosserie en fibre de carbone qui ont été optimisées sur le plan aérodynamique – la suspension ajustable aussi. De plus, un système appelé AirCurtain dévie l’air provenant du becquet avant autour du plancher pour réduire la traînée.

La KTM X-Bow GT-XR est fabriquée à la main en nombre extrêmement limité à Graz, en Autriche, et se vend à partir de 284 900 euros, soit l’équivalent de 375 000 $ canadiens, plus les taxes applicables. L’importation se fait par le biais des détaillants KTM.

