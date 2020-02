KTM dévoile la X-BOW GTX, un missile de 600 chevaux

La marque autrichienne KTM est mieux connue pour ses motos, mais elle a aussi développé il y a une douzaine d’années un spectaculaire roadster appelé X-BOW. Un véhicule qui impressionne autant par son style unique que par ses caractéristiques techniques de pointe. Une version de course GT4 a même été créée en 2015.

Cinq ans plus tard, KTM nous présente une nouvelle évolution, la X-BOW GTX, qui est destinée à participer à des épreuves de classe GT2 en Europe dès l’automne prochain.

Notons que le promoteur SRO Motorsports permet aux voitures qui répondent aux normes techniques GT2 de courir non seulement en Europe, mais aussi aux États-Unis et en Asie.

Peu de détails sont disponibles pour l’instant, mais on sait que la firme bavaroise Reiter Engineering (déjà impliquée dans le développement des Lamborghini Gallardo GT3) a encore une fois été sollicitée pour mettre au point la structure ultra légère. Au total, la X-BOW GTX pèse environ 1 000 kg seulement.

Photo: KTM

Comme on peut le voir sur les images, l’aérodynamisme de la voiture atteint un niveau extrême, du becquet avant prononcé jusqu’au gros aileron arrière en passant par les nombreux conduits d’écoulement de l’air. À l’intérieur, une cage de sécurité entièrement intégrée et homologuée entoure le poste de pilotage.

Quant au moteur, on parle d’un bloc à cinq cylindres de 2,5 litres signé Audi – le même que dans les TT RS et RS 3. La différence, c’est qu’il est poussé à plus de 600 chevaux au lieu de 394! Cela dit, une version bridée à quelque 500 chevaux sera également créée pour d’autres séries de course.

KTM compte même lancer sa propre coupe monotype avec la X-BOW GTX en 2021.