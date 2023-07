BMW Motorrad dévoile sa petite moto électrique CE 02

Pendant que les constructeurs automobiles s’arrachent les batteries, matériaux et moteurs à aimants dans la course folle à l’électrification, le monde de la moto suit avec une certaine distance et ne semble pas pressé d’emboiter le pas. Adapter un groupe motopropulseur électrique à une motocyclette vient certes avec son lot de défis, des particularités techniques comme assurer l’étanchéité du système, mais également être en mesure d'offrir une autonomie et une performance attrayante tout en gardant le coût d'achat raisonnable.

Aujourd’hui BMW Motorrad fait un pas vers l’avant en présentant le CE 02, un petit engin urbain à deux roues qui se classifie à mi-chemin entre le cyclomoteur et la motocyclette. Il est basé sur le concept CE 02 dévoilé en 2021, et se joint à la mobylette électrique CE 04 déjà commercialisée par la branche moto du constructeur bavarois.

Avec un look branché et largement plus « radical » qu’un scooter traditionnel, on vise évidemment une clientèle jeune et urbaine pour qui l’autonomie n’est pas un facteur prédominant.

Photo: BMW Motorrad

Une vitesse de pointe de 95 km/h

Le CE 02 est livrable en deux modèles qui affichent deux niveaux de puissance distincts. Le premier affiche une puissance de 4 kW, pèse 119 kg et peut atteindre une vitesse de 45 km/h. Hélas, cette variante ne sera pas commercialisée au Canada. Celle qui traversera l'Atlantique affiche une puissance de 11 kW (15 hp et 40,6 lb-pi de couple) grâce à une paire de batteries au lithium-ion d'une puissance de 1.96 kWh et pèse 132 kg. Elle peut atteindre une vitesse de pointe de 95 km/h et parcourir jusqu’à 90 kilomètres (selon la norme WMTC) avant d’épuiser sa batterie.

Côté recharge, on parle d’environ 5 heures avec un chargeur de 0,9 kW. Livrable en option, un chargeur plus performant de 1,5 kW exécutera la tâche en 3,5 heures.

Photo: BMW Motorrad

Des modes de conduite et des accessoires

Deux modes de conduite sont également offerts : « Flow » et « Surf ». Le premier offre une expérience plus souple avec une réponse à l’accélérateur pondérée, tandis que le second est plus dynamique avec une réponse plus affutée. Un mode « Flash » est également offert en option, celui-ci pousse les caractéristiques dynamiques du CE 02 à l’extrême.

À l’avant, le CE 02 est muni d’un petit écran TFT qui montre les informations vitales comme l’état de la charge de la batterie et la vitesse. Un catalogue d’options bien garni s’offre également aux propriétaires qui désirent personnaliser leur CE 02. Celui-ci inclut des équipements comme des porte-bagages, un support pour téléphone intelligent et même des poignées chauffantes.

Photo: BMW Motorrad

La BMW CE 02 2024 affiche un prix de départ de 10 095 $ et arrivera en concession au début de l'année prochaine.