Kia EV6 GT : Quand l’électrique et la performance se rencontrent

Les véhicules électriques sont souvent associés à la lutte aux changements climatiques, mais on oublie parfois qu’ils peuvent aussi être de véritables bêtes de performance!

Chez Kia, le meilleur exemple est celui de l’EV6 GT, qui est en vedette au Salon de l’auto de Montréal. Il s’agit de la version la plus haut de gamme de ce véhicule présenté comme un VUS compact 100% électrique.

Si le design demeure essentiellement le même que les autres moutures, la déclinaison GT se distingue tout de même par le traitement spécifique de sa calandre ainsi que des phares antibrouillards différents. À l’arrière, on note également une différence au niveau de la partie inférieure du pare-chocs. Mais c’est surtout de profil que l’on remarque les jantes de 21 pouces uniques qui abritent des étriers de frein vert fluo. Une couleur que l’on retrouve également disséminée à quelques endroits dans l’habitacle, notamment la console centrale où les sièges.

Photo: Dominic Boucher

Rapide comme l’éclair

L’EV6 GT est le véhicule le plus rapide jamais proposé par Kia. Il dispose de 577 chevaux et 545 lb-pi de couple. Cette cavalerie impressionnante lui permet de passer de 0 à 100 km/h en seulement 3,5 secondes! Quant à la vitesse maximale, elle s’établit à 260 kilomètres. Doté de deux moteurs (un à l’avant et un à l’arrière) l’utilitaire coréen est livré avec le rouage intégral de série. Cela dit, il est possible d’utiliser un mode « drift » qui ne fait appel qu’au moteur arrière. La batterie, d’une capacité de 77,4 kWh, autorise une autonomie totale de 332 kilomètres. Comme les autres EV6 de la gamme, il est possible de passer de 10 à 80% de la charge avec une borne rapide de 350 kW. Avec 50 kW de puissance, il faut plutôt compter un peu plus d’une heure (73 minutes).

Photo: Kia

Plusieurs modèles électrifiés en vedette

Les visiteurs du Salon de l’auto de Montréal pourront aussi voir la totalité de la gamme Kia de 2023, ce qui comprend des modèles récemment commercialisés. Parmi les plus notables, on peut citer le Telluride, un VUS intermédiaire à trois rangées de sièges. Véhicule populaire au Québec, il profite d’une légère mise à jour pour l’année-modèle 2023. Il sera également possible de voir les versions à essence et hybrides du nouveau Sportage, le Sorento PHEV ainsi que le Niro dans toutes ses déclinaisons (essence, hybride et électrique).

Enfin, le constructeur coréen expose également la plateforme modulaire E-GMP. Il s’agit la base sur laquelle reposent les véhicules électrifiés de Kia bien sûr, mais aussi de Hyundai et Genesis.