La future Chevrolet Corvette hybride dévoilée accidentellement

Le développement de la future Chevrolet Corvette hybride est-il plus avancé qu’on le pense? Est-ce qu’un dévoilement est imminent? Chose certaine, ça bouge chez Chevrolet.

En préparation de son arrivée sur le marché, le configurateur en ligne de la Corvette E-Ray 2024 – les rumeurs de ce nom semblent se confirmer – se serait activé accidentellement pendant quelques heures jeudi. Quelqu’un a peut-être appuyé sur le mauvais bouton et l’erreur n’a été découverte que plus tard, mais pas avant que des utilisateurs des forums Corvette Blogger et The Mid Engine Corvette Forum aient le temps de prendre des captures d’écran.

Comprenez qu’il s’agit ici d’images créées par ordinateur et non de la véritable Corvette hybride. En faisant le tour, on ne semble voir aucun volet de port de recharge, ce qui voudrait dire qu’on n’aura pas affaire à une hybride rechargeable. Ça reste quand même à valider.

Pour ce qui est du design, la Corvette E-Ray se colle sur celui de la Corvette Z06 2023, ce qui est logique, au lieu du modèle Stingray de base. On le remarque par la forme des prises d’air à l’avant et sur les côtés. Ces dernières ont cependant une garniture assortie à la carrosserie et non noire.

De nouveaux choix de jantes apparaissent et, à l’arrière, la Corvette E-Ray se veut moins agressive que la Z06. Le bas du pare-chocs et les embouts d’échappement s’apparentent davantage à ceux de la Stingray.

Par ailleurs, si la palette de couleurs que Chevrolet nous montre ici est bien exacte, trois nouvelles options seront disponibles : Cacti (vert pâle), Sea-Wolf Gray (gris foncé) et Riptide Blue (bleu foncé). Seront-elles exclusivement à la E-Ray? Possible. Ou bien il y aura des changements pour l’année-modèle 2024. Rappelons que le vert Cacti se retrouvera également sur le tout nouveau Chevrolet Trax. Le toit, lui, peut être assorti à la carrosserie ou encore transparent.

À l’intérieur, le décor ne change pas beaucoup. Un écusson « E-Ray » orne le volant sport et de nouveaux boutons s’ajoutent pour les systèmes de freinage régénératif et d’arrêt-démarrage automatique. Ils sont drôlement placés sur la console, par contre. Évidemment, de nombreux choix de couleurs sont proposés. Le configurateur mentionne aussi un ensemble de performance ZER, mais on n’en sait pas plus.

Quant aux spécifications techniques, il faudra attendre encore, mais tout indique que la Corvette E-Ray 2024 disposera d’un rouage intégral avec un ou plusieurs moteurs électriques entraînant les roues avant. Elle pourrait devenir la Corvette la plus rapide de l’histoire… avant que Chevrolet lance une Corvette 100% électrique vers le milieu de la décennie.

Dernier détail : les captures d’écran parlent d’une disponibilité (aux États-Unis) à partir de l’été 2023. Ça s’en vient très rapidement, donc un dévoilement risque de survenir à très court terme. Abonnez-vous à notre infolettre pour ne rien manquer!

En vidéo : Le Guide de l'auto essaie la Chevrolet Corvette Stingray Z51 2022