Chevrolet confirme le prix de sa Corvette Z06 de 670 chevaux

Chevrolet nous avait déjà annoncé les prix de la Corvette 2023, mais il manquait ceux de la nouvelle et très puissante version Z06. C’est maintenant chose faite.

Alors que le modèle Stingray de base débute à 71 998 $ plus les frais de transport et de préparation de 2000 $, la Corvette Z06 2023 coûte environ 56 000 $ de plus. Elle s’affiche en effet à partir de 128 198 $, sans compter les frais de 2 295 $.

Ça, c’est pour la version 1LZ. Si l’on passe aux 2LZ et 3LZ, le prix grimpe respectivement à 138 198 $ et 144 198 $. Dans tous les cas, ajoutez un supplément de 9 000 $ pour le cabriolet.

Photo: General Motors

Ensuite, pour ce qui est des options, il y a entre autres l’ensemble de performance Z07 (10 344 $), qui comprend la suspension FE7, des freins Brembo en céramique, des pneus Michelin Pilot Cup 2R ZP et des panneaux aérodynamiques sous la voiture. L’ensemble aérodynamique en fibre de carbone est requis pour l’obtenir.

Ce dernier inclut un becquet avant, des ailettes, des jupes latérales et un aileron arrière Z07. Son coût est de 4 594 $ en laissant la fibre de carbone exposée ou de 3 444 $ si on la préfère peinte en noir.

Enfin, les acheteurs ont le choix de roues en fibre de carbone qui réduisent le poids non suspendu de 41 livres. Mais attention, elles ne sont pas données! Celles en fibre de carbone exposée valent 13 794 $, alors que les autres peintes en noir sont juste un peu moins chères à 11 494 $.

Photo: General Motors

Gros V8

Bien sûr, la pièce de résistance de la Chevrolet Corvette Z06 2023 est le tout nouveau V8 LT6 de 5,5 litres à double arbre à cames en tête qui marque un retour aux moteurs atmosphériques. Celui-ci peut tourner jusqu’à 8 600 tours/minute, soit 200 tours après avoir libéré sa puissance maximale de 670 chevaux – 20 de plus que l’ancienne Z06 au V8 surcompressé de 6,2 litres.

C’est du jamais vu pour une voiture de production à moteur atmosphérique. Assemblé à la main et éprouvé à bord de la C8.R, ce moteur génère également un couple de 460 livres-pied à 6 300 tours/minute – une grosse baisse par rapport aux 650 livres-pied qu’on connaissait.

Soulignons par ailleurs les réglages spécifiques apportés à la boîte à double embrayage à huit rapports ainsi qu’à la suspension, incluant l’amortissement Magnetic Ride Control 4.0. Les freins sont évidemment plus gros que ceux de la Stingray, avec des disques de 370 mm à l’avant (pincés par des étriers à six pistons) et 380 mm à l’arrière.

La Chevrolet Corvette Z06 2023 pourra être commandée dès le 28 juillet.

En vidéo: notre essai de la Chevrolet Corvette 2022