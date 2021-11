Chevrolet Corvette Z06 2023 : cinq choses à savoir

La Chevrolet Corvette Z06 a un long et prestigieux héritage. D’abord lancée en 1963, il s’agissait à l’époque d’un ensemble spécial optionnel pour la course. Aujourd’hui, Chevrolet ramène la Z06 sur la scène automobile avec une nouvelle version basée sur la génération C8.

Voici cinq choses à savoir sur la Chevrolet Corvette Z06 2023.

Esthétique fonctionnelle

Sur le plan du design, la Z06 se distingue de la Corvette Stingray grâce à une voie arrière plus large de 9,4 cm. De plus, le devant et le derrière possèdent plusieurs éléments qui permettent de maximiser le refroidissement des composantes mécaniques.

Les jantes mesurent 20 pouces à l’avant et 21 à l’arrière. L’aileron configurable optimise l’adhérence sur un circuit ou en conduite à haute vitesse.

Il est possible de choisir parmi douze couleurs de carrosserie et six teintes d’étriers de frein. Par ailleurs, sept ensembles de roues sont disponibles.

La Z06 la plus puissante

La Chevrolet Corvette Z06 2023 est équipée d’un moteur V8 atmosphérique de 5,5 litres qui développe 670 chevaux à 8 400 tr/min et un couple de 460 lb-pi à 6 400 tr/min. Le moulin génère 20 chevaux supplémentaires, au détriment d’un couple moindre (650 lb-pi) par rapport à l’ancien V8 surcompressé de 6,2 litres.

Le bloc moteur et les pistons sont en aluminium, alors que les bielles sont en titane forgé. Cette sportive emploie une transmission à double embrayage de huit rapports et un rouage à propulsion.

Construite pour la piste

Photo: General Motors

Le différentiel à glissement limité électronique, la fonction départ canon et les nombreux modes de conduite comme le mode Piste font partie des multiples technologies avec lesquelles le conducteur peut s’amuser.

La suspension Magnetic Ride Control 4.0 de série permet au pilote d’ajuster les paramètres des amortisseurs. Sinon, pour coller au bitume, cette Corvette est chaussée de pneus Michelin Pilot Sport 4S ZP.

Les freins Brembo munis de six pistons à l’avant, plus que les quatre de la Stingray, s’assurent de stopper la voiture. Plusieurs options sont disponibles comme des roues en fibre de carbone.

L’ensemble Z07

Photo: General Motors

Vous désirez plus de performances? L’ensemble Z07 ajoute une série d’éléments qui rendront la conduite encore plus radicale. D’abord, le groupe aérodynamique en fibre de carbone greffe notamment un diffuseur à l’avant et un aileron arrière.

Par ailleurs, la suspension Magnetic Ride est calibrée différemment. Les freins Brembo en carbone-céramique possèdent des disques avant et arrière de dimension supérieure. Les pneumatiques retrouvés sur la Z07 sont des Michelin Sport Cup 2 R ZP.

Intérieur de type cockpit

Photo: General Motors

Suivant ses origines de course, le cockpit de la Z06 2023 se concentre sur l’expérience du conducteur. Ainsi, le client peut choisir parmi une palette d’options pour rehausser l’agrément de conduite.

D’abord, du point de vue stylistique, sept couleurs d’habitacles sont offertes. Pour l’assise, trois types de sièges et six ceintures de sécurité figurent au catalogue.

En ce qui concerne les matériaux, deux ensembles en fibre de carbone et un autre en aluminium sont également disponibles également.

La production de la Chevrolet Corvette Z06 2023 débutera lors de l’été 2022. Les prix seront dévoilés plus près de la date de commercialisation.

En vidéo: Antoine Joubert présente la Chevrolet Corvette 2021