La Chevrolet Corvette Z06 2023 se dévoile avec ses 670 chevaux

Chevrolet a dévoilé officiellement aujourd’hui la nouvelle Corvette Z06 2023, basée sur la Corvette de huitième génération à moteur central. Armez-vous toutefois de patience, car la production ne débutera pas avant l’été prochain à l’usine de Bowling Green, au Kentucky.

Le design se caractérise par une carrosserie plus large et plus sculptée, inspirée de la Corvette C8.R utilisée en course automobile. La Z06 possède une voie arrière qui excède de 9,4 cm celle de la Stingray (avec des pneus larges de 345 mm), ses nouvelles ouvertures sont conçues pour maximiser le refroidissement et son aileron arrière unique est repositionnable afin d’améliorer la stabilité à haute vitesse ainsi que les manœuvres de virage en piste.

Les roues mesurent 20 pouces à l’avant et 21 pouces à l’arrière – un sommet dans l’histoire de la Corvette. On peut les avoir en fibre de carbone pour une réduction de poids de 41 livres. Elles sont chaussées de pneus Michelin Pilot Sport 4S ZP ou, avec l’ensemble Z07, Michelin Pilot Sport Cup 2 R ZP. Un ensemble aérodynamique en fibre de carbone est aussi disponible question de relever le jeu d’un cran.

670 chevaux

Bien sûr, la pièce de résistance de la Chevrolet Corvette Z06 2023 est le tout nouveau V8 LT6 de 5,5 litres à double arbre à cames en tête qui marque un retour aux moteurs atmosphériques. Celui-ci peut tourner jusqu’à 8 600 tours/minute, soit 200 tours après avoir libéré sa puissance maximale de 670 chevaux – 20 de plus que l’ancienne Z06 au V8 surcompressé de 6,2 litres.

C’est du jamais vu pour une voiture de production à moteur atmosphérique. Assemblé à la main et éprouvé à bord de la C8.R, ce moteur génère également un couple de 460 livres-pied à 6 300 tours/minute – une grosse baisse par rapport aux 650 livres-pied qu’on connaissait.

Photo: General Motors

Soulignons par ailleurs les réglages spécifiques apportés à la boîte à double embrayage à huit rapports ainsi qu’à la suspension de la nouvelle Corvette Z06, incluant l’amortissement Magnetic Ride Control 4.0. Les freins sont évidemment plus gros que ceux de la Stingray, avec des disques de 370 mm à l’avant (pincés par des étriers à six pistons) et 380 mm à l’arrière. Il y a même plus grands et plus performants (disques en carbone-céramique) dans l’ensemble Z07.

Habitacle revampé

Enfin, en ce qui concerne l’habitacle, on y trouve davantage de fibre de carbone – de série et en option. Il est possible de choisir un décor en cuir dont un nouveau revêtement entièrement de couleur Rouge adrénaline qui porte bien son nom. Chevrolet mentionne que des milliers de combinaisons sont offertes en tout. Il y a même trois choix de sièges et six choix de ceintures.

Photo: General Motors

Vivement un essai sur la piste pour mieux apprécier cette Corvette Z06 2023!