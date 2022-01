Une Chevrolet Corvette 70e anniversaire annoncée pour 2023

Il n’y a pas que la nouvelle Z06 qui retiendra l’attention des amateurs de la Chevrolet Corvette en 2023. Puisque l’année marque le 70e anniversaire de l’emblématique voiture sport, la compagnie lancera une édition spéciale lui rendant hommage.

Au fait, 70 ans, c’est une existence plus longue que celle de toute autre voiture encore sur la route actuellement.

Disponible tant avec la Corvette Stingray (version 3LT) que la Corvette Z06 (3LZ), en format coupé ou cabriolet, l’édition 70e anniversaire se démarquera avec un choix de deux couleurs de carrosserie exclusives, soit Blanc nacré métallisé triple couche et Carbone flash métallisé. Les bandes décoratives optionnelles seront Gris satiné et Noir satiné, respectivement.

Les Stingray et Z06 70e anniversaire auront chacune leurs propres roues avec emblème commémoratif, fini foncé et bande rouge. Bien sûr, il y aura un écusson spécial (voir la galerie de photos) sur la voiture, mais aussi des étriers de freins et un couvercle de moteur peints dans le même rouge.

Photo: General Motors

À l’intérieur, on retrouvera des sièges sport deux tons, de nombreuses coutures rouges, des ceintures rouges ainsi que des insertions en suède sur les sièges et le volant. Ces derniers, tout comme les plaques de seuil, arboreront le logo du 70e anniversaire. La cerise sur le sundae est un ensemble de bagages créé sur mesure qui revêt le logo en question et des coutures rouges.

La production de la Chevrolet Corvette 70e anniversaire 2023 débutera cet été. Entretemps, le configurateur en ligne de la Corvette Z06 2023 sera mis à jour pour inclure l’édition spéciale. Et notons aussi que le premier exemplaire sera mis à l’encan de Barrett-Jackson en Arizona ce samedi, le 29 janvier.

Chevrolet mentionne en terminant que toutes les Corvette 2023 comprendront quand même une plaque commémorative sur la grille du haut-parleur central et un rappel imprimé au bas de la vitre arrière.

