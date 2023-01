La première de la Chevrolet Corvette E-Ray à moteur hybride approche

La nouvelle Chevrolet Corvette à motorisation hybride que nous prépare General Motors, appelée Corvette E-Ray, sera officiellement dévoilée le 17 janvier.

On sait déjà à quoi elle ressemblera après que le configurateur en ligne se soit activé accidentellement pendant quelques heures il y a un mois. Une courte vidéo publiée aujourd’hui sur la page Facebook de Chevrolet nous donne un autre aperçu, avec le slogan « une comme pas une ».

On y voit la Corvette E-Ray en action sur la route et dans la neige ainsi que des gros plans extrêmement brefs des phares, des roues, du devant de la voiture, des flancs et de la vitre arrière au-dessus du compartiment moteur.

La forme des prises d’air à l’avant et sur les côtés reproduit celle de la Corvette Z06 2023 au lieu du modèle Stingray de base. On note cependant des garnitures assorties à la carrosserie et non noires.

Un mode Stealth pour ne pas réveiller les voisins

Un détail technique que nous apprend cette vidéo est le mode « Stealth » (furtif). De toute évidence, il sera possible de démarrer la voiture et de prendre la route en douce, sans déranger ou même réveiller le voisinage. Ceci ne veut pas dire que la Corvette E-Ray sera une hybride rechargeable offrant une autonomie électrique appréciable, mais elle devrait être en mesure de rouler sur de courtes distances en ne faisant aucun bruit.

Attendez-vous par ailleurs à un système de freinage régénérateur et, plus important encore, au premier rouage intégral dans l’histoire de la Corvette – de quoi rehausser les performances et s’amuser même en hiver. À propos, on vous rappelle que la E-Ray sera suivie d’une Corvette 100% électrique vers le milieu de la décennie.

La mise en vente est prévue dès cet été comme modèle 2024. Revenez-nous le 17 janvier pour tout savoir et tout voir, car Le Guide de l’auto aura un accès privilégié à cette nouvelle Corvette hybride!

