Tempête hivernale : ne faites pas comme ce conducteur de Corvette

À moins que vous soyez complètement débordé par le travail ou accaparé par un marathon de séries télé, vous savez sans doute qu’une tempête majeure est sur le point de balayer l’ensemble du Québec, laissant pluie, verglas, neige et quoi d’autre encore.

Ça ne pouvait pas plus mal tomber, en pleine fin de semaine du réveillon de Noël, et on comprend que vous avez hâte de célébrer avec vos parents et amis, mais l’équipe du Guide de l’auto tient à vous rappeler de faire preuve d’une grande prudence sur la route, voire de ne pas sortir si les conditions s’avèrent trop difficiles.

Voilà exactement le genre de conseil qu’aurait dû suivre un conducteur de Chevrolet Corvette du Montana, qui a décidé de braver la glace et la vingtaine de centimètres de neige tombés dans sa région lors d’une récente tempête.

Enlisée après avoir voulu traverser une route beaucoup trop enneigée pour sa faible garde au sol, même en relevant la suspension, la voiture a été laissée à l’abandon pendant plusieurs heures, selon les images partagées sur reddit. Il semblerait d’ailleurs qu’elle venait tout juste de sortir de la cour d’un concessionnaire.

Assurément, la Corvette est le pire véhicule de Chevrolet pour affronter une tempête hivernale – tout le contraire d’un Silverado ZR2. Cela dit, si GM va de l’avant avec son plan de lancer une sous-marque Corvette qui comprendrait un VUS électrique, ce sera différent. On peut penser aussi que la future Corvette hybride à rouage intégral aura plus de facilité dans la neige, comme le démontre la vidéo qui suit :

Continuez de suivre Le Guide de l’auto pour en savoir plus – et joyeuses fêtes!

En vidéo : Essai routier de la Chevrolet Corvette Stingray Z51 2022