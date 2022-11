Corvette deviendrait une marque avec une berline et... un VUS!

L’idée de faire de la Chevrolet Corvette une marque à part entière n’est pas nouvelle. Ça fait plus de trois ans qu’on en parle, soit depuis l’arrivée de la huitième génération de la sportive américaine.

Il semble que les rumeurs soient de plus en plus fondées si l’on se fie au site Car and Driver, qui s’appuie sur les propos d’un employé du Centre technique de General Motors à Warren, au Michigan.

Celui-ci explique que GM se servira de la force du nom Corvette pour créer une marque distincte à compter de 2025. En plus des nombreuses versions du coupé sport, qui incluront à ce moment des modèles hybride et électrique, la gamme comprendra une berline aux allures de coupé à quatre portes (avec hayon en prime) ainsi qu’un VUS. Et les deux seront 100% électriques.

Dans le cas du second, le bruit courait depuis l’été 2021 que le constructeur chercherait à reproduire le succès du Ford Mustang Mach-E avec la Corvette.

« Le but n’est pas de battre les (Porsche) Taycan et Cayenne à leur propre jeu mais plutôt de créer trois légendes américaines capables d’explorer de nouvelles avenues en incarnant (l’image et les valeurs) de la Corvette », a par ailleurs raconté la source de Car and Driver.

Photo: General Motors

Un sujet controversé

À quel point le design sera-t-il semblable? Ça reste à voir. La stratégie ne manquera certes pas de choquer quelques fervents amateurs de la Corvette, tout comme Ford l’a fait en lançant un multisegment basé sur la Mustang, mais il est clair qu’elle rapportera gros à GM.

Sur le plan technique, on peut supposer que les modèles de la marque Corvette reposeront sur l’architecture Ultium, la même qui sert aux Silverado EV, Blazer EV et Equinox EV dévoilés dans les derniers mois. Selon l’employé en question, des batteries à haute densité énergétique, un nouveau système de refroidissement breveté, des logiciels ultra rapides, des composantes plus compactes, des moteurs électriques capables de fonctionner à haut régime, un rouage intégral avec répartition active du couple ainsi qu’un système de recharge permettant d’exploiter les bornes de 350 kW seraient dans les plans.

Voilà qui promet. Continuez de suivre Le Guide de l’auto pour ne rien manquer des développements concernant la Corvette et les véhicules électriques de GM.

En vidéo : Le Guide de l'auto essaie la Chevrolet Corvette Stingray Z51