Cette Corvette C5 tout-terrain pourrait être à vous pour pas cher

Amateurs de Chevrolet Corvette et de bolides tout-terrain, attention : voici une chance de combiner vos deux passions pour une modique somme.

En effet, un amateur de l’Illinois qui s’adonne à convertir des Corvette vient de mettre en vente sur Marketplace un exemplaire de cinquième génération datant de 1999 et transformé pour sortir des sentiers battus aussi bien que traverser des fossés et rivières.

La voiture, qui renferme un V8 de 5,7 litres jumelé à une boîte manuelle à six rapports, est surélevée de quatre pouces et elle roule sur des pneus Nitto Ridge Grappler de 33 pouces. C’est la même taille de pneus qu’un Jeep Wrangler Rubicon ou un Ford Bronco Badlands, en passant. Les ailes ont dû être retravaillées pour accommoder le tout et des décalques « Z71 off-road » ornent celles d’en arrière comme s’il s’agissait d’un sceau d’approbation de Chevrolet.

Photo: Caleb Hodshire/Facebook

La suspension a également reçu de nouveaux amortisseurs hélicoïdaux. Le travail, dans l’ensemble, paraît assez bien fait et la vidéo qui suit montre avec éloquence les aptitudes surprenantes de cette Corvette C5 modifiée :

Bien sûr, elle est moins rapide (0 à 100 km/h en sept secondes environ au lieu des cinq secondes pour l’originale), mais pour tout le reste, c’est impressionnant.

On peut en dire autant du prix : seulement 8 500 $ américains, soit l’équivalent de 11 000 $ canadiens. L’annonce est toujours active au moment d’écrire ces lignes, alors jetez-y un coup d’œil. Sinon, attendez quelques mois encore : le vendeur mentionne qu’il est sur le point de mettre la main sur une Corvette plus récente, possiblement de sixième ou septième génération, et d’en faire une conversion semblable.

