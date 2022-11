Est-ce que le poids des véhicules électriques réduit la durée de vie des pneus?

Est-ce que le fait que les véhicules électriques soient plus lourds a une incidence sur la durée de vie des pneus?

Bonjour Danielle,

Vous n’avez pas idée de la répercussion du poids des batteries sur un véhicule. Sortant tout juste d’un F-150 Lightning pesant 7 000 livres et qui n’affichait que 3 500 km au compteur, j’ai constaté que les pneus étaient déjà sévèrement usés. Pour contextualiser, le camion avait été malmené par certains de mes collègues lors d’un événement d’essai, ce qui ne justifie toutefois pas une telle usure.

Il est donc clair que le poids a un impact sur l’usure prématurée des pneus, et particulièrement dans le cas d’un VÉ, puisque le centre de gravité est très bas. J’ajouterais également que le poids affecte aussi toutes les pièces de soubassement. Notamment, les pièces de suspension et de direction, qui subissent des sévices considérables. Dans le cas du F-150 Lightning, on a d’ailleurs retravaillé certains éléments de suspension pour les rendre plus robustes, mais seul le temps nous dira si le travail a été fait de façon adéquate.

Retenez que peu importe le véhicule, le poids demeure un ennemi. Ainsi, je ne donne pas cher d’un GMC Hummer après quelques années d’usure, ce camion dépassant les 9 000 livres au chapitre de la masse nette. Vous avez donc entièrement raison de vous questionner. Et si vous devez remplacer des pneumatiques sur un véhicule électrique, assurez-vous qu’ils soient adéquats et de bonne qualité. Sans quoi, les pneus pourraient fondre comme neige au soleil.

