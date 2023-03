Budget du Québec : les pneus coûteront un peu plus cher le 1er juillet

Le Budget 2023-2024 déposé mardi par le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, prévoit un investissement additionnel de 1,4 milliard $ dans le cadre de la mise à jour annuelle du Plan pour une économie verte 2030. Pour les automobilistes, le seul changement concerne… les pneus.

Les frais de recyclage pour les pneus neufs de véhicules, établis à 3 $ le pneu depuis octobre 1999, augmenteront à 4,50 $ le pneu à compter du 1er juillet. Ceux pour les pneus neufs de camions augmenteront à 6 $.

Cette mesure devrait engendrer des revenus supplémentaires estimés à 64,6 millions $ sur cinq ans, consacrés entièrement au Programme québécois de gestion des pneus hors d’usage administré par Recyc-Québec.

Photo: David Edelstein | unsplash

Statu quo pour les acheteurs de véhicules électriques

Après avoir revu les paramètres du programme Roulez vert l’an dernier, le gouvernement de la CAQ n’apporte aucune modification dans son Budget 2023-2024. Ainsi, les subventions pour l’achat ou la location à long terme d’un véhicule électrique (jusqu’à 7 000 $) ou d’un hybride rechargeable (jusqu’à 5 000 $) demeurent les mêmes.

De plus, le prix de détail maximal qui détermine l’admissibilité est encore fixé pour l’instant à 60 000 $. Rappelons qu’une annonce faite en mai 2022 promettait de rehausser cette limite à 65 000 $, mais le changement tarde à entrer en vigueur.

Dans son nouveau Budget, le gouvernement quand même prévoit 55 millions $ sur trois ans qui permettront notamment « d’appuyer des partenariats en recherche et développement et de mettre en place des vitrines technologiques » afin de soutenir l’innovation dans le secteur des transports.

Aussi, dans le but de mettre en valeur les minéraux du sous-sol québécois, entre autres pour favoriser le développement de batteries pour véhicules électriques, Québec prévoit des initiatives totalisant 10 millions $ sur deux ans et visant à « assurer un développement harmonieux et responsable de la filière des minéraux critiques et stratégiques ».

Rien, par contre, pour construire de nouvelles lignes de transmission électrique comme celle que réclamait Volkswagen afin d’installer sa méga usine de batteries. Celle-ci sera finalement située à St. Thomas, en Ontario.