28,6 millions $ pour cette Ferrari 410 Sport 1955

Comme on s’y attendait, la Ferrari 410 Sport 1955 (numéro de châssis 0598 CM) qui s’est retrouvée à l’encan RM Sotheby’s de Monterey, en Californie, le week-end dernier s’est vendue pour une somme astronomique. Le chiffre a quand même de quoi estomaquer : 22 millions $ américains, soit l’équivalent de 28,6 millions $ canadiens.

Il s’agit bien évidemment du véhicule le plus dispendieux vendu lors de l’édition 2022 du prestigieux événement estival.

La 410 Sport en question est le bolide qui a propulsé Carroll Shelby sous les projecteurs et le plus prolifique de la célèbre écurie de John Edgar dans les années 1950. Elle a aussi été conduite par plusieurs des meilleurs pilotes de course de l’époque, notamment l’illustre Juan Manuel Fangio, mais aussi Phil Hill, Richie Ginther, Masten Gregory, Joakim Bonnier, Bruce Kessler, Jim Rathmann et Chuck Daigh.

Shelby a déjà déclaré au Los Angeles Times : « Rien ne peut toucher à cette Ferrari si elle est en état de rouler. » Quelques décennies plus tard, il a même dit que c’était la meilleure Ferrari qu’il avait jamais conduite. Enzo Ferrari en personne lui aurait avoué qu’il s’agissait de la meilleure voiture qu’il avait fabriquée.

Vous devez savoir par ailleurs qu’un seul autre exemplaire est sorti de l’usine de Maranello en renfermant la version plus puissante à deux bougies par cylindre du V12 de 4,9 litres de Ferrari. Frôlant les 400 chevaux, ce dernier générait 40 chevaux de plus que dans les premières 410 Sport.

De 1956 à 1958, la précieuse 410 Sport 0598 CM a remporté 11 des 40 épreuves qu’elle a disputées et décroché 19 podiums. Par la suite, elle a changé de mains à quelques reprises et pris part à de nombreuses expositions. En 2012, son moteur a été entièrement restauré par des experts de Ferrari, un travail qui s’est terminé près de quatre ans plus tard. La carrosserie demeure fidèle à son état original, œuvre de Sergio Scaglietti, et le réservoir d’essence porte la signature de Shelby.

La vente de l’encan comprenait également les premier et dernier trophées remportés par Shelby au volant de cette voiture.

