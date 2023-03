Une Ferrari Enzo jamais déballée ni immatriculée à vendre en Ontario

Une Ferrari Enzo 2003 hyper exclusive, initialement vendue au Japon mais jamais immatriculée ni même dépouillée de ses éléments d'emballage protecteurs en plastique, est présentement à vendre du côté de Blenheim, en Ontario.

Une perle rare pour les collectionneurs? Vous n’avez pas idée!

Rappelons que seulement 399 exemplaires de la Ferrari Enzo ont vu le jour (sans compter celui créé pour le Pape Jean-Paul II) et à peine neuf arboraient une carrosserie grise Argento Nürburgring comme vous le voyez ici. Et du nombre, un seul possédait un intérieur en cuir brun Cuoio à la place du noir ou du rouge.

Photo: RM Sotheby's

Il s’agit de cette voiture, portant le numéro de châssis 132662 et n’ayant que 227 km au compteur, tous attribuables aux pilotes d’essai de Ferrari avant la livraison. Elle se trouve exactement comme à sa sortie de l’usine, avec la plupart de son emballage protecteur.

Il y a notamment du plastique sur les seuils de portières et les pédales, derrière les sièges de même que du ruban autour de la clé. Les manuels du propriétaire et la clé de rechange (encore dans un sac Ziploc), une housse et un ensemble de trois valises sur mesure (toujours emballées) accompagnent la précieuse Enzo.

Photo: RM Sotheby's

Deux décennies après son lancement, l’Enzo est encore considérée comme l’une des plus remarquables Ferrari du 21e siècle et s’avère l’une des plus convoitées aussi. Son V12 atmosphérique de 6 litres produit 651 chevaux et 485 livres-pied de couple, le tout acheminé aux roues arrière via une boîte séquentielle à six rapports de type F1.

Dans ce cas-ci, c’est la maison d’enchères RM Sotheby’s qui s’occupe de la vente, qui aura lieu entre le 15 et le 17 mars. Aucune valeur estimative n’est fournie, mais la voiture est offerte sans prix de réserve. Par contre, elle possède encore un statut temporaire au Canada et l’acheteur pourrait devoir payer des droits d’importation.

