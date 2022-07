La nouvelle Ford Mustang serait dévoilée en septembre

Impatient de voir la Ford Mustang de nouvelle génération? Préparez-vous : il semble que son dévoilement se fera dans moins de sept semaines!

Une personne bien au fait des plans de la compagnie a confié au site Automotive News que la voiture sera dévoilée en grande pompe lors du Salon de l’auto de Détroit 2022, dont les portes ouvriront au public du 14 au 25 septembre. Il s’agira de la première édition de cet événement depuis 2019 – et la première de l’histoire à se tenir en été.

Certains croyaient que Ford attendrait au printemps 2023, possiblement jusqu’au 17 avril qui est l’anniversaire de la Mustang, mais de toute évidence, le développement de la prochaine génération (nom de code S650) est plus avancé que prévu.

Une annonce officielle pourrait survenir très bientôt, soit par Ford ou par son chef de la direction, Jim Farley, qui aime bien tenir les amateurs en haleine sur Twitter.

Photo: Ford

La même source nous apprend que la production à l’usine de Flat Rock, au Michigan, débuterait dans la première moitié de 2023. On parlera donc vraisemblablement d’un modèle 2024.

Les mêmes moteurs

Par ailleurs, selon les informations qui circulent jusqu’à maintenant, tout indique que le moteur EcoBoost à quatre cylindres et le V8 seront les deux mêmes moteurs disponibles au moment du lancement. Avec plus de puissance? C’est probable. Quant à l’éventuelle Mustang hybride, il faudra patienter plus longtemps pour la voir. Idem pour les prochaines Mach 1 et Shelby GT500.

Ne vous attendez pas à beaucoup de changements sur le plan du design. En revanche, l’habitacle risque d’être très différent avec davantage de technologies dernier cri. Des photos espions tendent à montrer que l’instrumentation et l’interface centrale seront entièrement redessinées, mais oubliez le gros écran tactile à la verticale du multisegment électrique Mustang Mach-E.

La nouvelle Mustang tentera de maintenir le succès des précédentes. Malgré une baisse des ventes de 18% aux États-Unis et de 24% au Canada durant les six premiers mois de 2022, le pony car de Ford demeure confortablement au sommet de la catégorie, devant la Dodge Challenger.

En vidéo : Meilleurs achats 2022 - catégorie des sportives