En vidéo : 10 dévoilements à surveiller pour l’automne 2022

Honda Civic Type R 2023 : voici les vrais chiffres et d’autres images

Honda vient de donner plus de détails ainsi que les spécifications techniques de sa Civic Type R 2023 de nouvelle génération qui sera en vente au Canada cet automne, en plus de publier une foule d’images additionnelles permettant de mieux voir les traits et les caractéristiques de la voiture. On …