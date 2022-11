Honda Pilot 2023 : cinq choses à savoir

Le Honda Pilot 2023 apporte son lot de changements. Avec cette nouvelle génération, Honda compte reprendre la position de tête dans le créneau des véhicules utilitaires intermédiaires.

Plus gros véhicule utilitaire de la gamme Honda, le Pilot se renouvelle donc après sept années sans modifications majeures. Au menu : un plus gros gabarit, une présentation plus moderne, plus de technologie… et un moteur drôlement familier!

Voici cinq choses à savoir à propos du Honda Pilot 2023.

Photo: Honda

Un changement attendu

Cela fait 20 ans cette année que le Pilot fait partie de la famille Honda. Trônant au sommet de la gamme de VUS du constructeur, ce véhicule à trois rangées de sièges s’est rapidement positionné comme l’un des leaders de sa catégorie.

Jusqu’à tout récemment, la dernière refonte du Pilot remontait à l’année modèle 2016. Entre-temps, plusieurs modèles rivaux sont apparus sur le marché ou se sont modernisés. On peut penser au Nissan Pathfinder, au Ford Explorer, au Hyundai Palisade ou au Kia Telluride. Bref, la compétition est féroce et Honda n’avait d’autre choix que de répliquer avec une nouvelle mouture du Pilot.

Des airs de CR-V

Les designers de Honda n’ont pas eu à chercher bien loin leur inspiration pour ce nouveau Pilot 2023. Le style s’apparente grandement à celui du Honda CR-V, lui aussi renouvelé pour l’année modèle 2023. La calandre et les phares sont à peu près identiques, mais le Pilot revêt une allure un peu plus musclée grâce à des ailes avant plus carrées et une calandre légèrement plus imposante.

Parlant de s’imposer, le Pilot est plus gros que jamais avec une longueur totale qui dépasse le cap psychologique des cinq mètres. Cela a permis à Honda de bonifier l’espace aux jambes de la deuxième et de la troisième rangée de sièges. Le volume de chargement dans le coffre est également revu à la hausse, avec une contenance de 635 litres lorsque tous les sièges sont en place.

Photo: Honda

Un intérieur plus moderne

C’est à l’intérieur que le Pilot avait le plus cruellement besoin de renouveau. La technologie intégrée dans nos véhicules évolue de façon épatante et il était temps pour Honda de moderniser son arsenal techno. C’est maintenant chose faite avec ce modèle 2023. L’instrumentation derrière le volant est désormais entièrement numérique. Honda propose aussi un système d’infodivertissement plus convivial calqué sur les récentes nouveautés de la marque (Civic, HR-V, CR-V). La connectivité avec Apple CarPlay et Android Auto se fait désormais sans fil.

Le design de la planche de bord est épuré, mais on a tout de même cru bon de conserver certaines commandes physiques pour la radio et la climatisation.

Au sujet de la sécurité, Honda confirme que toutes les versions du Pilot 2023 seront livrées de série avec l’ensemble Honda Sensing, qui comprend une pléiade de technologies d’aide à la conduite incluant un système d’atténuation de sortie de voie, un régulateur de vitesse adaptatif et une alerte de collision avant.

Photo: Honda

Toujours un V6

Sous le capot du Honda Pilot 2023, les changements sont pas mal plus timides. Comme c’était le cas avec le modèle de génération précédente, c’est toujours un moteur V6 de 3,5 litres qui s’occupe de mouvoir le VUS. La puissance annoncée est de 285 chevaux, soit une hausse de cinq équidés par rapport au modèle 2022. Le couple, pour sa part, demeure identique : 262 lb-pi.

Tous les Honda Pilot 2023 sont offerts avec un rouage intégral de série, lequel inclut un système de vectorisation permettant d’envoyer jusqu’à 70% du couple à l’essieu arrière. On peut même transférer le couple vers un côté ou l’autre du véhicule en fonction de la situation et du besoin de traction. La capacité de remorquage s’élève à 5000 livres.

Version TrailSport à l’honneur

Au Canada, le Pilot 2023 sera livrable en cinq déclinaisons distinctes : Sport, EX-L, Touring, Black Edition et TrailSport.

Dans le cas de la variante TrailSport, Honda ajoute une touche plus aventurière au Pilot en lui greffant des pneus axés vers la conduite tout-terrain de même qu’une suspension légèrement rehaussée et des plaques de protection sous le véhicule.

Photo: Honda

Au moment d’écrire ces lignes, la gamme de prix du Honda Pilot 2023 n’a pas encore été communiquée. À titre informatif, le Pilot 2022 est actuellement offert à partir de 48 985 $.

