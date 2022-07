En studio : Ford Mustang Mach-E ou Toyota bZ4X?

Mathieu, un lecteur du Guide de l’auto, a précommandé un Toyota bZ4X et un Ford Mustang Mach-E, tous deux à rouage intégral. Il demande à nos experts Antoine Joubert et Mathieu Roy lequel des deux il devrait choisir.

« Pour moi, ce sont deux véhicules que je n’achèterais pas personnellement. C’est évident que le Mustang Mach-E est drôlement plus [amusant], plus joli, plus confortable et mieux aménagé », tranche le chroniqueur Antoine. Il précise toutefois que la conduite du bZ4X est bonne également.

Malgré tout, Antoine émet des doutes sur la qualité de fabrication du Toyota. « On n’a pas l’impression [de conduire] un authentique produit Toyota de grande qualité et côté technologie, on n’est pas là », mentionne-t-il. En effet, l’autonomie n’est pas aussi intéressante. Le bZ4X à quatre roues motrices peut parcourir une distance de 367 kilomètres, alors que le Mach-E (Extended Range AWD) possède une autonomie de 446 kilomètres.

Photo: Toyota

Fiabilité contre qualité

Aux dires d'Antoine, le Ford est un véhicule globalement plus intéressant. En revanche, il possède de « sérieux vices de fiabilité ». Le chroniqueur cite notamment des problèmes électroniques, d’infiltration d’eau, de l’impossibilité de recharger et le déchargement trop rapide de la batterie.

Photo: Ford

« La fiabilité est l’enjeu du Mustang Mach-E, alors que c’est la qualité générale du produit chez Toyota », conclut Antoine.

