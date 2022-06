En vidéo : Le Guide de l’auto conduit le Toyota bZ4X 2023

Cette semaine à l’émission du Guide de l’auto, nos animateurs Antoine Joubert et Gabriel Gélinas mettent à l’essai le Toyota bZ4X, un premier VUS 100% électrique pour le constructeur japonais.

« Le bZ signifie Beyond Zero », mentionne Gabriel en début de segment, ajoutant que d'autres modèles électriques de la marque pourraient éventuellement utiliser cette expression. Il poursuit en expliquant que ce modèle a été conçu en collaboration avec Subaru, qui présente parallèlement le Solterra.

Sur le plan esthétique, les chroniqueurs remarquent l’aménagement typiquement Toyota. « On sait que le design a été fait par Toyota, alors que Subaru a [travaillé] sur le développement du rouage intégral X-MODE », dit Antoine.

Photo: Toyota

Quatre versions au menu

Le Toyota bZ4X possède quatre déclinaisons. Les deux premières — L et LE — sont proposées avec une batterie de 71,4 kWh, le rouage à traction et une autonomie estimée à 406 kilomètres. Les deux autres — XLE et XLE Technologie — arrivent plutôt avec une batterie de 72,8 kWh et un rouage intégral, lui conférant une autonomie de 367 kilomètres.

« Si tu veux avoir un véhicule assez luxueux, tu n’as pas le choix d’opter pour un modèle à quatre roues motrices, contrairement au marché américain qui offre une version à traction tout équipée », se désole Antoine.

Ce dernier mentionne d’ailleurs un irritant important : « si la température de la batterie est en deçà de -20 °C, vous pourriez ne pas être capable de charger le véhicule ». Précisons que cette situation ne s’applique qu’aux modèles à rouage intégral branchés à une borne de recharge à courant continu (BRCC).

Photo: Toyota

Conduite surprenante

Le tableau de bord a laissé Antoine et Gabriel un peu perplexes. « C’est assez bizarre parce que l’écran qui sert de bloc instrument est positionné assez haut, très près de la base du pare-brise. Mais il y a le volant qui gêne complètement la vue sur l’instrumentation », explique Gabriel.

Les modèles du bZ4X commercialisés au Japon n’ont pas ce problème, puisque le volant est de type « yoke wheel», c’est-à-dire que la portion supérieure est retirée.

Photo: Toyota

Par ailleurs, le poids du bZ4X est sous la barre des 2 000 kg, ce qui constitue un avantage par rapport à la concurrence. Il s’agit d’un véhicule électrique relativement agile, selon nos journalistes.

Pour connaître toutes les impressions de conduite de nos experts, visionnez la capsule au haut de cet article.

