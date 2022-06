Combien coûte... le Toyota bZ4X 2023?

Le Toyota bZ4X est le premier véhicule entièrement électrique de masse de la marque nippone. Celui-ci a été développée conjointement avec Subaru qui commercialise parallèlement le Solterra.

« On a vraiment l’impression d’un produit 100% Toyota, tant au niveau du design, qui est un peu discutable, qu’au niveau de l’habitacle intérieur, des commandes et de l’aménagement », remarque le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert.

Au Canada, le bZ4X sera uniquement vendu en Colombie-Britannique et au Québec, les deux provinces où la demande pour les véhicules électriques est la plus forte. Antoine précise qu’il y a déjà plus de 18 mois d’attente pour se procurer ce VUS. Les premières unités du véhicule arriveront chez les concessionnaires vers la fin du mois de juin.

Photo: Toyota

Deux autonomies

« Sur le plan technique, Toyota propose ici une structure qu’on appelle E-TNGA, qu’on utilisera sans doute pour d’autres produits futurs électrifiés de la grande famille Toyota », mentionne le journaliste.

Photo: Toyota

Muni d'une batterie de 71,4 kWh et du rouage à traction, l’autonomie s’élève à 406 kilomètres. « J’ai branché la voiture pour la recharge, dans le garage chez moi, et j’étais étonné de voir que l’autonomie affichée au démarrage du véhicule — lorsque pleinement rechargé — était à 434 km ».

Par contre, Antoine souligne un bémol : l’autonomie annoncée baisse de 22% lorsqu'on active le chauffage ou la climatisation. Chez Toyota Canada, on explique que leur système se veut très conservateur.

Photo: Toyota

D’autre part, la variante à rouage intégral emploie une batterie de 72,8 kWh et l’autonomie est de 367 kilomètres. Cette mouture fait appel au système X-MODE développé par Subaru qui redistribue le couple aux roues ayant la meilleure adhérence.

Confortable

« À bord du bZ4X, on est confortablement installé. La console est bien pensée et les modèles plus luxueux auront la charge par induction », se réjouit Antoine. Il aime la fonction de la conduite à une pédale et la bonne position de conduite.

Il mentionne un irritant en ce qui concerne l’instrumentation. Puisqu’elle est placée plutôt loin, la partie supérieure du volant peut interférer avec la visibilité du tableau de bord.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet du Toyota bZ4X 2023… et dévoile sa gamme de prix!

À voir aussi : Chevrolet Bolt EUV ou Toyota bZ4X?