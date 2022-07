Une nouvelle victime la pénurie de puces chez Ford

Ford a pris la décision récemment de mettre fin à toutes les brochures de ses véhicules. Il ne s’agit pas d’un geste vert pour économiser du papier, comme on aurait pu le penser, car c’est aussi la fin pour les brochures électroniques.

Cars Direct a rapporté la nouvelle en premier la semaine dernière et la mesure est entrée en vigueur le 1er juillet.

D’ailleurs, si vous vous rendez sur le site de Ford Canada aujourd’hui pour tenter de trouver une brochure de modèle, un message vous indiquera que « parfois, les choses ne tournent pas comme prévu » et vous serez invité à cliquer sur un autre lien afin d’obtenir de l’information sur le véhicule.

Dans une lettre envoyée à ses concessionnaires, Ford explique qu’il s’agit d’une conséquence de la pénurie de semi-conducteurs (puces électroniques) et de contraintes de budget.

Parmi tous les constructeurs automobiles, Ford est certainement l’un des plus touchés par la pénurie et d’autres problèmes d’approvisionnement, ce qui affecte la production et les livraisons. Ainsi, des dizaines de milliers véhicules depuis deux ans sont fabriqués sans un certain nombre de commodités et de fonctionnalités. Parfois, ce sont les concessionnaires qui vont compléter les véhicules une fois les pièces manquantes reçues.

Dans un tel contexte où l’équipement et les spécifications d’un modèle donné peuvent changer en cours de route, à quoi bon continuer de produire des brochures qui risquent de ne plus être tout à fait exactes ni représentatives de ce que les clients obtiendront à la livraison? Ford préfère donc rediriger les gens vers les principales sections de son site web où il est plus facile de garder à jour les informations sur ses véhicules.

Photo: Ford

Une autre bonne raison est d’éviter d’occasionner trop de frustration et de déception parmi les clients qui ont placé une réservation bien à l’avance ou encore ceux qui se font repousser à une année-modèle ultérieure. On peut penser à l’exemple du Ford Maverick.

Croyez-vous que Ford a pris une bonne décision en éliminant toutes ses brochures? Est-ce que les autres compagnies automobiles devraient emboîter le pas? Faites-nous part de vos commentaires!

En vidéo : Essai routier du Ford F-150 Lightning 2022