Où en est la pénurie de semi-conducteurs?

Les nombreuses perturbations dans la chaîne d’approvisionnement continuent d’affecter la production automobile et les délais de livraison à l’échelle mondiale. Au cœur de celles-ci demeure évidemment la pénurie de semi-conducteurs, ces pièces électroniques qui servent à faire fonctionner une myriade de systèmes dans les véhicules.

Où en est la situation actuellement? Selon la firme d’analyse AutoForecast Solutions, qui mesure chaque semaine l’impact de cette pénurie depuis ses débuts en 2020, l’amélioration est graduelle mais encore très lente.

Elle estime que 2,6 millions de véhicules n’auront pas été fabriqués dans le monde en 2023 à cause du manque de semi-conducteurs, mieux que les 2,8 millions prédits auparavant.

En Amérique du Nord seulement, l’ensemble des usines accuse un retard de 614 938 véhicules et le nombre devrait dépasser légèrement le million d’unités au terme de l’année 2023 – loin devant l’Europe (environ 700 000), la Chine (360 000) et le reste de l’Asie (435 000).

General Motors reste le constructeur le plus touché avec ses 11 usines nord-américaines, surtout celle de Fort Wayne, en Indiana, qui assemble des camionnettes Chevrolet Silverado et GMC Sierra. Son chef des finances, Paul Jacobson, a toutefois affirmé la semaine dernière que le début de l’année a été « fantastique » et que les signes sont encourageants pour les six prochains mois.

Pénurie de wagons

D’autres pénuries nuisent aux livraisons de véhicules. D’après ce que rapportait le quotidien Detroit Free Press dans les derniers jours, quelque 70 000 véhicules assemblés et prêts à être expédiés aux concessionnaires ne peuvent quitter présentement leur lieu d’assemblage parce qu’il manque de wagons de train pour les transporter.

Aux États-Unis, la compagnie TTX qui les gère les transports féroviaires pour tous les constructeurs aurait sous-estimé la hausse de la production automobile découlant de la fin de la pandémie de COVID-19. Et bien sûr, ce ne sont pas les transporteurs routiers qui peuvent pallier la demande.

Les constructeurs ont entrepris des démarches pour presser le gouvernement américain d’intervenir afin d’assurer un fonctionnement plus efficace du réseau ferroviaire commercial à travers le pays.

