La techno du Hyundai IONIQ 5 : ce que j’aime et ce que j’aime moins

Si vous suivez les activités du Guide de l’auto, vous savez déjà ce que nos experts pensent du Hyundai IONIQ 5 2022. Un véhicule électrique de bon format, au design inspirant et à la gamme de prix alléchante, notamment grâce aux subventions gouvernementales auxquelles elle est éligible.

Qu’en est-il de la technologie à bord? Voici en vrac les points forts et faibles de ce qu’on retrouve dans cette électrique de Hyundai.

Deux gros écrans

D'abord, on retrouve et on remarque avec plaisir un bel effort de design avec deux écrans de 12,3 pouces placés l’un à côté de l’autre. J’adore l’idée puisque ça libère le pare-brise et ça ouvre notre champ de vision.

Photo: Frédéric Mercier

Cependant, ce format horizontal offre un ratio inhabituel. Malheureusement, cette disposition a pour effet d’éloigner les icônes qui se trouvent à l’extrémité droite de l’écran. D’ailleurs, on retrouve jusqu’à 12 icônes sur l’écran d’accueil. C'est beaucoup trop! Il faut minimiser la charge mentale de l’utilisateur, surtout lorsqu'il se trouve au volant. Moins d'icônes et des icônes plus gros faciliteraient beaucoup la navigation.

Heureusement l’affichage est paramétrable selon vos préférences. Vous pouvez faire plus de place à la météo ou à la carte géographique. Aussi, surtout l’écran tactile est très réactif, il répond vite et on ne sent pratiquement pas de délais, ce qui est encore trop souvent le cas dans l’industrie automobile.

Photo: Hyundai

Vehicle-to-Load

Quand on charge la batterie d’un véhicule électrique, c’est bien sûr pour lui permettre de rouler. Mais avec l’IONIQ 5, on peut aussi alimenter des éléments électriques! Hyundai propose un adaptateur pour inverser le courant et donc offrir de l’électricité à ce que vous voulez: machine à café, télé, lumières, certains outils… mais encore faut-il être capable de mettre la main sur cet adaptateur V2L (Vehicle-to-Load). Il faudrait que ce genre d’outils viennent de base avec l’achat du véhicule.

Photo: Hyundai

Heureusement, à l’intérieur du véhicule, vous allez retrouver une prise de courant qui saura alimenter des appareils assez gourmands. On parle ici d’une prise de 16 ampères et 120 volts. Lors de mon essai, j’ai réussi à faire dorer deux tranches de pain dans un grille-pain et j’ai aussi profité de la puissance pour me sécher les cheveux au séchoir!

Avec toute cette technologie, le Hyundai IONIQ 5 met tout en place pour nous permettre de travailler ou se divertir durant des temps morts. Remarquez, il est encore permis de se reposer dans notre voiture, de décrocher et de se “débrancher”. Et pour ça, Hyundai a conçu des sièges de relaxation particulièrement confortables.

Photo: Hyundai

Bon, ce n’est pas techno, mais ça fait du bien de décrocher parfois!

