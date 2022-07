La Hyundai IONIQ 6 aura beaucoup plus d’autonomie que l’IONIQ 5

Hyundai vient de procéder officiellement à la première mondiale de sa toute nouvelle IONIQ 6, une berline électrique au design hors du commun et très aérodynamique. Elle sera en vente en Corée du Sud et en Europe plus tard cette année. La production et les ventes pour l’Amérique du Nord suivront lors du premier trimestre de 2023.

Les caractéristiques et spécifications propres à notre marché seront connues davantage en novembre au moment de la première nord-américaine, vraisemblablement à l’occasion du Salon de l’auto de Los Angeles.

Pour le moment, on peut vous dire que l’IONIQ 6 s’annonce avec une autonomie estimée à plus de 610 km selon la norme WLTP utilisée de l’autre côté de l’océan. À titre de comparaison, le multisegment IONIQ 5 offre jusqu’à 507 km d’autonomie d’après la même mesure, ce qui représente un gain considérable de 20%. Il est évalué à un maximum de 488 km au Canada, donc on pourrait raisonnablement s’attendre à environ 580 km pour l’IONIQ 6 chez nous.

Une telle performance la placerait sur le même pied que la Tesla Model 3 Longue autonomie, sauf que cette dernière bénéficie d’un rouage intégral.

Photo: Hyundai

Quatre roues motrices en option

À l’échelle mondiale, l’IONIQ 6 proposera des configurations à deux et à quatre roues motrices ainsi que des batteries de 53 et 77,4 kWh. Lorsque propulsée par deux moteurs, elle jouit d’une puissance de 321 chevaux et d’un couple de 446 livres-pied autorisant des accélérations de 0 à 100 km/h en 5,1 secondes. Pas mal.

D’un autre côté, avec un seul moteur, la petite batterie et des roues de 18 pouces, l’IONIQ 6 devient un modèle d’efficacité énergétique, sa consommation étant inférieure à 14 kWh/100 km selon les données préliminaires basées sur la norme WLTP.

Qu’en est-il de la recharge? L’architecture E-GMP (la même que pour l’IONIQ 5) est compatible avec du 400 V et du 800 V. Branchée à une borne rapide à courant continu de 350 kW, l’IONIQ 6 passe de 10% à 80% en seulement 18 minutes. De plus, grâce à sa fonction V2L (vehicle-to-load), on peut s’en servir pour alimenter différents appareils ou même recharger un autre véhicule électrique.

Un nouvel espace pour relaxer et travailler

Au cours du dévoilement, Hyundai a mentionné que la berline IONIQ 6 s’adresse plutôt aux célibataires et aux couples, alors que l’IONIQ 5 cible les jeunes familles. La première mesure 4 855 mm de long, 1 880 mm de large et 1 495 mm de haut – des dimensions comparables à une Sonata. Toutefois, son grand empattement de 2 950 mm maximise l’espace intérieur.

Photo: Hyundai

C’est notamment le cas aux places avant où l’on retrouve en prime des sièges 30% plus minces et, en option, des baquets spécialement conçus pour la détente. Un éclairage ambiant à 64 couleurs dynamise le décor, tandis qu’une console centrale (absente dans l’IONIQ 5) permet de déposer un ordinateur portable ou d’autre matériel pour travailler.

Vous remarquerez que la planche de bord combine une instrumentation numérique et un écran tactile de 12 pouces chacun pour former une seule et même interface. Bien sûr, toutes les technologies et fonctions de connectivité les plus dernier cri sont au programme.

En passant, l’IONIQ 6 sera le premier modèle de la marque Hyundai à permettre des mises à jour à distance de ses diverses commandes et non juste du système d’infodivertissement.

Photo: Hyundai

Pour terminer, mentionnons le vaste éventail d’aides à la conduite avec le système Hyundai SmartSense de nouvelle génération, qui comprend l’assistance à la conduite sur l’autoroute, le régulateur de vitesse intelligent, l’assistance d’évitement de collision frontale, l’aide aux intersections et plus encore. Une fonction de stationnement assisté à distance est également disponible et Hyundai mentionne qu’elle convient aussi bien pour les manœuvres perpendiculaires qu’en parallèle ou en diagonale.

Oh, dernière chose : lors de la présentation, les dirigeants de Hyundai n’ont pas fermé la porte à une IONIQ 6 N de haute performance. Chose certaine, un premier véhicule électrique N s’en vient. Son dévoilement doit d’ailleurs se faire jeudi soir à 21h, heure du Québec. À suivre!

En vidéo: Le Guide de l'auto au Salon du véhicule électrique de Montréal