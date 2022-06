Hyundai IONIQ 6 : tout un design!

Après avoir remporté le titre de voiture mondiale de l’année avec l’IONIQ 5, Hyundai poursuit le développement de sa gamme électrique avec le dévoilement de la nouvelle IONIQ 6.

Le constructeur a dévoilé aujourd’hui les premières images officielles de cette nouvelle voiture. Malgré ses allures de coupé, l’IONIQ 6 est dotée d’une configuration à quatre portières. Mais disons qu’on est loin du look d’une berline traditionnelle!

Miser sur l’aérodynamisme

Au lieu des formes angulaires adoptées par l’IONIQ 5, l’IONIQ 6 fait appel à une carrosserie sculptée toute en rondeurs. Quelques éléments dont les phares et les feux en « pixels » ainsi que les poignées rétractables sur les portières permettent tout de même de déceler un certain air de famille entre les deux modèles.

Photo: Hyundai

Histoire d’améliorer ses performances et son autonomie, Hyundai a maladivement travaillé sur l’aérodynamisme de l’IONIQ 6. Le constructeur annonce fièrement avoir réussi à atteindre un coefficient de trainée (Cx) de 0,21, ce qui est absolument exceptionnel. Dans l’industrie automobile, seule la Mercedes-Benz EQS fait mieux avec une cote de 0,20. Pour vous donner une idée, l’IONIQ 5 affiche pour sa part un Cx de 0,288.

Photo: Hyundai

En plus de son museau élancé, l’IONIQ 6 mise sur un aileron et des volets actifs pour mieux rediriger l’air qui circule autour du véhicule. Hyundai offre également de remplacer les rétroviseurs par des caméras pour réduire la résistance au vent, mais il est encore trop tôt pour confirmer si cette option sera disponible en Amérique du Nord.

À l’intérieur, on est en terrain connu. On retrouve une présentation similaire à celle de plusieurs produits de la marque coréenne, avec la juxtaposition de deux écrans de 12 pouces chacun sur la console. Aux dires du constructeur, le plancher plat et l’empattement allongé du véhicule ont permis de maximiser l’espace pour les passagers. On souligne également avoir utilisé des matériaux recyclés et écologiques afin de réduire l’empreinte environnementale.

Photo: Hyundai

Spécifications inconnues… pour le moment

Pour ce premier aperçu de l’IONIQ 6, Hyundai a visiblement voulu mettre l’emphase sur le design du véhicule. On a ainsi omis de mentionner les détails quant aux spécifications techniques comme la puissance ou l’autonomie. Aucun mot non plus sur la gamme de prix anticipée. Il faudra encore un peu de patience avant d’obtenir des détails à ce sujet.

Pour le moment, on sait que l’IONIQ 6 sera construire à partir de la plateforme E-GMP qui sert également aux Hyundai IONIQ 5, Kia EV6 et Genesis GV60. Il ne serait pas surprenant que la batterie utilisée soit celle de 77,4 kWh que l’on retrouve chez ces trois modèles. Parions qu’une version d’entrée de gamme à roues motrices arrière sera de la partie, de même qu’une variante deux motorisations qui permettra d’offrir plus de puissance ainsi qu’un rouage intégral. À suivre…

La Hyundai IONIQ 6 est attendue sur nos routes au courant de l’année 2023, fort probablement comme modèle 2024. Pour ne rien manquer des développements au sujet de ce modèle très attendu, abonnez-vous à notre infolettre!

En vidéo: Le Guide de l'auto conduit le Hyundai IONIQ 5 2022