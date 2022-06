Fin de la production pour la Hyundai IONIQ

Un petit chapitre de l’histoire de Hyundai est sur le point de se terminer. La IONIQ, introduite sur notre marché pour l’année-modèle 2017, cessera définitivement d’être produite à l’usine d’Ulsan, en Corée, le mois prochain.

Sa version entièrement électrique avait été la première à nous quitter, laissant place au multisegment IONIQ 5 de nouvelle génération. Les IONIQ hybride et hybride rechargeable, dont les ventes canadiennes ont chuté de 18% l’an passé, emboîteront maintenant le pas.

Le constructeur s’affaire à assembler les derniers exemplaires et il n’est plus possible de placer une commande dans la plupart des régions du globe, incluant l’Amérique du Nord. Si vous vous rendez sur le site Hyundai Canada, vous verrez d’ailleurs que la berline IONIQ est absente.

Photo: Hyundai

Modèle écoénergétique

Rappelons que l’IONIQ était devenue le premier véhicule à offrir des motorisations hybride, hybride rechargeable et 100% électrique sur une seule et même plateforme.

L’hybride régulière revendiquait le titre de voiture non rechargeable la plus écoénergétique au Canada avec une consommation d’essence officielle de seulement 4 L/100 km. Toutefois, elle a perdu de la pertinence depuis l’arrivée de l’Elantra Hybride (4,4 L/100 km).

La version hybride rechargeable, de son côté, se démarquait en offrant une autonomie électrique de 47 km. C’est un peu moins que les nouveaux Santa Fe PHEV (50 km) et Tucson PHEV (53 km), qui ont en plus l’avantage d’être nés dans le corps d’un VUS, avec un meilleur espace pour les familles. N’oublions pas la subvention fédérale plus généreuse qui les accompagne (5 000 $ au lieu de 2 500 $) depuis les changements entrés en vigueur le 25 avril.

Photo: Hyundai

IONIQ, un nom à retenir

La Hyundai IONIQ laisse toutefois en héritage une sous-marque que la compagnie utilise pour commercialiser ses véhicules électriques bâtis sur la nouvelle plateforme e-GMP. Vous connaissez déjà l’IONIQ 5, élu Voiture mondiale de l’année 2022, mais il y aura bientôt la berline IONIQ 6 et le multisegment à trois rangées IONIQ 7.

Enfin, si vous recherchez une voiture hybride d’occasion, on vous invite à lire notre autre article : Toyota Prius ou Hyundai IONIQ?

