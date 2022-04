World Car of the Year Awards 2022 : un triplé pour le Hyundai IONIQ 5

Au Salon de l’Auto de New York, l’organisation des World Car of the Year Awards a fait l’annonce des véhicules primés dans chacune des six catégories au programme.

Le Hyundai IONIQ 5 s’est particulièrement démarqué en remportant trois des six prix remis par le comité d’experts.

L’IONIQ 5 a en effet remporté les titres de la voiture électrique de l’année et du design de l’année en plus du prestigieux prix de la voiture mondiale de l’année, toutes catégories confondues.

Les gagnants et les finalistes de chaque catégorie

Dans la catégorie du design de l’année, le Hyundai IONIQ 5 a remporté les honneurs en devançant les Audi e-tron GT et Kia EV6.

Dans la catégorie de la voiture urbaine de l’année, le jury a sélectionné la Toyota Yaris Cross, les autres finalistes étant les Opel Mokka et Volkswagen Taigun. Ces trois modèles ne sont pas offerts en Amérique du Nord.

Dans la catégorie de la voiture de performance de l’année, c’est la Audi e-tron GT qui remporte le trophée devant les BMW M3/M4 et Toyota GR 86/Subaru BRZ.

Photo: Jordan Lenssen

Dans la catégorie de la voiture de luxe de l’année, la Mercedes-Benz EQS à motorisation électrique devance les BMW iX et Genesis GV70.

Une nouvelle catégorie, celle de la voiture électrique de l’année, a été créée pour 2022, et c’est le Hyundai IONIQ 5 qui remporte le prix devant les Audi e-tron GT et Mercedes-Benz EQS.

Et finalement, dans la catégorie reine de la voiture mondiale de l’année, le Hyundai IONIQ 5 se mérite les grands honneurs devant les Ford Mustang Mach-E et Kia EV6.

Photo: Hyundai

À propos des World Car of The Year Awards

Depuis les 17 dernières années, le jury des World Car of The Year Awards est composé de journalistes automobiles provenant de plusieurs pays dont le Canada, représenté par Gabriel Gélinas du Guide de l’auto, Mark Richardson du Globe and Mail, Sami Haj-Assad de Autoguide.com et Regina Chan de Autonerve.

Les autres membres du jury représentent l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, le Brésil, la Chine, la Corée du Sud, les Émirats Arabes Unis, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l’Inde, l’Irlande, l’Italie, le Japon, la Jordanie, le Mexique, la Pologne, le Portugal, la Russie et la Slovénie.

