Subventions pour véhicules électriques : le prix limite bientôt haussé à 65 000 $ au Québec

Le programme Roulez vert du gouvernement du Québec, qui vise à favoriser l’adoption des véhicules électriques, sera bientôt ajusté afin de rendre éligibles un plus grand nombre de modèles.

Ainsi, la limite de 60 000 $ pour le prix de détail suggéré du fabricant (PDSF) augmentera à 65 000 $.

« On travaille là-dessus pour s’ajuster à la réalité du marché », a déclaré le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec, Jonatan Julien, lors de son discours à l’ouverture du Salon du véhicule électrique de Québec. Il faisait bien sûr référence à l’arrivée de plus gros véhicules comme des VUS, qui sont prisés par les consommateurs.

Malheureusement, le ministre n’a pu fournir davantage de détails, mais a laissé entendre que l’ajustement pourrait survenir dans quelques mois. De plus, il a réitéré l’objectif du gouvernement d’avoir 1,6 million de véhicules électriques sur les routes du Québec d’ici 2030.

Questionné ensuite sur le fait d’avoir récemment abaissé la subvention de 8 000 $ à 7 000 $, Jonatan Julien a insisté pour dire qu’il s’agit toujours de l’aide financière la plus généreuse au pays et qu’elle représente la moitié de la différence de prix moyenne entre un véhicule électrique et un modèle à essence comparable – différence qui continuera de rétrécir dans les années à venir.

Pour ce qui est du rabais fédéral, le PDSF maximal pour la version de base d’une voiture électrique est passé à 55 000 $ en avril dernier. Les versions plus coûteuses sont également admissibles jusqu’à une limite de 65 000 $. Dans le cas des camionnettes, VUS, fourgonnettes et véhicules spécialisés, ces plateaux sont respectivement de 60 000 $ et 70 000 $.

