Le Salon du véhicule électrique se transporte à Québec

Après une édition record ayant attiré plus de 43 000 visiteurs le mois dernier à Montréal, le Salon du véhicule électrique se déplace à Québec.

L’évènement se tiendra du 13 au 15 mai au Centre de foires de Québec.

Comme à Montréal, on pourra y apercevoir quelques nouveautés comme le Cadillac Lyriq, le Ford F-150 Lightning, le Toyota bZ4X et le Subaru Solterra. En plus de ça, Porsche sera de la partie, alors que le constrcuteur allemand brillait par son absence à Montréal. Cela dit, le GMC Hummer EV ne sera pas exposé, lui qui était pourtant présent au Stade olympique.

En plus des véhicules routiers, la mobilité électrique et tout genre sera mise de l’avant dans le cadre de cet évènement. On pourra y découvrir des scooters, des motos ou même des trottinettes alimentées à l’électricité. Au total, 56 exposants seront sur place pour faire découvrir leurs produits. 35 conférences liée à l’électrification des transports seront aussi proposées tout au long des trois journées d’activités du Salon. Les visiteurs pourront également effectuer des essais routiers avec plusieurs modèles.

Photo: DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

L’année dernière, plus de 9000 personnes se sont déplacées au Centre de foires pour le Salon du véhicule électrique de Québec. Constatant l’engouement des Québécois pour les modèles électriques et le prix de l’essence qui ne cesse d’augmenter, parions qu’un nouveau record sera battu cette année!

