Achalandage en hausse au Salon du véhicule électrique de Québec 2022

Le Salon du véhicule électrique de Québec (SVEQ) a tenu sa troisième édition en fin de semaine au Centre de foires d’ExpoCité et plus de 9 346 personnes ont franchi les portes selon les organisateurs, ce qui constitue un nouveau sommet.

« Nous sommes très satisfaits du nombre de visiteurs que nous avons accueilli lors du salon. Nous avons dépassé l’achalandage de l’édition 2021. Cela démontre très bien que la population est prête à envisager à modifier ses habitudes en matière de transport », a déclaré Luc Saumure co-promoteur du SVEQ. Rappelons qu'en 2021, un peu plus de 9100 personnes avait assisté à l'évènement.

Le mois dernier, c’est le Salon du véhicule électrique de Montréal qui avait battu un record avec plus de 43 000 visiteurs.

Photo: Guillaume Rivard

Dans les deux cas, de nombreuses nouveautés très prisées ou attendues ont attiré les consommateurs. On peut penser aux Ford F-150 Lightning, Cadillac Lyriq, Toyota bZ4X et Subaru Solterra. N’ayant pas pu accueillir le GMC Hummer EV comme Montréal, le SVEQ s’est repris avec la Porsche Taycan.

Les 56 exposants au total et la trentaine de conférences ont permis aux visiteurs d’en apprendre plus sur l’électrification des transports, incluant bien sûr tout ce qui touche aux recharges et aux subventions.

Lors de notre présence à la matinée des médias et de l’industrie, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec, Jonatan Julien, a d’ailleurs annoncé que la limite pour le prix de détail suggéré du fabricant (PDSF) augmentera de 60 000 $ à 65 000 $ d’ici quelques mois.

Enfin, les essais routiers se sont avérés encore une fois immensément populaires, le SVEQ en ayant enregistré tout près de 1 500 durant les trois jours de l’événement.

Photo: Guillaume Rivard

« Le Salon du véhicule électrique de Québec était un véritable incontournable pour les visiteurs souhaitant voir et faire l’essai des véhicules électriques disponibles sur le marché. Ils ont pu comparer les modèles et se faire leur idée du véhicule qui répond le mieux à leurs besoins », a ajouté Charles Drouin, chef de la direction de la Corporation Mobilis et co-promoteur du SVEQ.

Les Québécois pourront maintenant se tourner vers le Salon du véhicule électrique de St-Hyacinthe, qui aura lieu au Centre BMO du 21 au 23 octobre 2022.

