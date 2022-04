Le Hyundai Palisade n'aura plus le même look en 2023

Avis à tous ceux qui magasinent pour un VUS intermédiaire à trois rangées de sièges : le Hyundai Palisade arrive à la moitié de sa première génération et s’apprête à recevoir d’importantes retouches et améliorations pour l’occasion.

À quoi ressemblera-t-il? On le saura précisément le 13 avril lors de la première mondiale du Palisade 2023 au Salon de l’auto de New York.

D’après les deux images dévoilées aujourd’hui par la compagnie pour nous mettre en appétit, toute la partie avant est revue, allant du pare-chocs au capot en passant par la calandre et les phares. Le style rappelle un peu le nouveau Tucson 2022, mais les éléments sont plus carrés et rectilignes.

Photo: Hyundai

Hyundai mentionne que la calandre est plus large et que l’ensemble communique une plus grande impression de robustesse et de technicité. Puis, sur les côtés, de nouvelles roues en alliage contribueront à rendre le Palisade plus distingué.

Photo: Hyundai

Il n’y a pas d’autres informations pour le moment. Les rumeurs parlent de l’ajout d’une version légèrement axée sur l’aventure et la conduite hors route, comme c’est la mode dans l’industrie en ce moment. Hyundai a d’ailleurs un Santa Fe XRT (étrangement appelé Urban au Canada) qui correspond à cette description. Même chose avec le Tucson.

D’autres changements sont à prévoir dans l’habitacle. Par contre, le V6 de 3,8 litres développant 291 chevaux devrait rester tel quel.

Revenez-nous mercredi prochain pour tout voir et tout savoir sur le Hyundai Palisade 2023.

