Hyundai Tucson 2022 : une nouvelle version axée sur l'aventure

Le Hyundai Tucson suit la parade et ajoute à son tour une version à l’allure plus robuste qui s’adresse aux familles aventureuses. Positionnée en milieu de gamme, elle portera le nom XRT aux États-Unis et devrait s’appeler Urban au Canada, comme c’est le cas pour le Santa Fe.

Notez qu’il risque d’y avoir de petites différences entre les deux marchés. De plus amples détails ainsi que le prix canadien seront annoncés ultérieurement.

Misant davantage sur l’esthétisme que la polyvalence et les compétences hors route, la nouvelle version se démarque visuellement des autres Tucson par ses jantes et ses garnitures noires exclusives. Les premières mesurent 19 pouces.

Photo: Hyundai

Le traitement différent au bas de la carrosserie, incluant les pare-chocs et le contour des ailes, montre bien également qu’il s’agit d’un Tucson un peu spécial. Des marchepieds latéraux, un éclairage d’approche et des boîtiers de rétroviseurs noirs figurent par ailleurs au menu.

On retrouve des longerons de toit noirs (avec traverses sur le modèle américain) et une attache-remorque à l’arrière, mais Hyundai ne fait pas mention de plaques protectrices sous le véhicule. À l’intérieur, le revêtement des sièges et du plafond est entièrement noir.

Photo: Hyundai

Le nouveau Hyundai Tucson XRT/Urban arrivera comme modèle 2022. Il ne sera pas disponible avec la motorisation hybride, par contre, seulement le moteur à quatre cylindres de 2,5 litres qui développe 187 chevaux.

Ses principaux concurrents, dans une certaine mesure, seront le Toyota RAV4 Trail, le GMC Terrain AT4 et le Subaru Forester Wilderness, sans oublier le nouveau Mazda CX-50 2023 dévoilé récemment.

