Le Hyundai Santa Fe 2022 gagne du caractère avec la version XRT

Avec la popularité grandissante des déclinaisons plus « robustes » dans le monde des multisegments, vient aussi la tendance des accents noircis.

Hyundai vient tout juste de dévoiler la variante XRT du Santa Fe 2022, et cette déclinaison arbore un look plus audacieux, avec lesdits accents, appliques et composantes noircies qui visent à donner plus de caractère à un Santa Fe qui se dédie la plupart du temps aux tâches quotidiennes familiales.

Or, certaines déclinaisons dites robustes sont plus robustes que d’autres. Par exemple, l’Outback Wilderness de Subaru, lui, va bien au-delà des éléments esthétiques avec, notamment, une garde au sol plus élevée et un design de suspension axé pour la conduite hors route. D’autres demeurent conservateurs, avec des éléments de surface comme le fait cette déclinaison XRT du Santa Fe 2022, qui englobe une transformation plus esthétique que mécanique.

Photo: Hyundai

Le Santa Fe XRT reçoit notamment une calandre de couleur noir mat avec des moulures de carénage de pare-chocs inférieur avant et arrière de la même couleur. Des plaques de protection avant et arrière ont été installées pour garder les organes vitaux à l’abri des obstacles sur sentier. Des moulures de bas porte, des marchepieds des coques de rétroviseurs et des longerons de toit reçoivent également la couleur noire. Finalement, un ensemble de jantes de 18 pouces noir complète le look.

Photo: Hyundai

Rappelons que le Hyundai Santa Fe a reçu une refonte complète pour 2021. Il est offert avec un choix de trois motorisations, dont deux moteurs de 2,5 litres (atmosphérique et turbo) ainsi qu’un modèle hybride basé sur le 1,6 litre turbo. La déclinaison XRT n’est pas offerte avec le moteur hybride.