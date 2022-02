Ram 1500, Ford F-150 ou GMC Sierra?

J’hésite entre le Ram 1500 Warlock, le Ford F-150 à moteur 5,0 litres et le GMC Sierra. Lequel des trois aura la meilleure valeur de revente et dois-je favoriser le diesel?

Bonjour Mickael,

D’entrée de jeu, il faut savoir que le Ram 1500 en édition Warlock est le modèle Classic d’ancienne génération, aujourd’hui plus difficilement comparable avec Ford et GMC puisque vieillissant au chapitre de la conception. Il s’agit d’ailleurs d’un véhicule dont le prix est un peu plus alléchant. Une camionnette avec laquelle vous avez le choix du V6 Pentastar ou du V8 Hemi, mais qui n’est pas disponible avec le moteur EcoDiesel, uniquement offert avec le Ram 1500 de nouvelle génération.

Aujourd’hui, ne considérez ce modèle que pour une question budgétaire, ce que font d’ailleurs beaucoup d’acheteurs puisque le Ram Classic connaît énormément de succès. Sachez également qu’il procure encore un confort honorable en raison de sa suspension à ressorts hélicoïdaux. Cette dernière améliore la stabilité de conduite et la tenue de route, mais défavorise la charge utile.

Du côté de Ford, le F-150 n’abrite plus le moteur diesel PowerStroke, qui ne se conformait plus aux normes environnementales.

Quant au V8 de 5,0 litres, il s’avère performant, mais il a connu son lot de problèmes, notamment en matière de surconsommation d’huile. S’il est intéressant, il ne l’est pas autant que les V8 de GM. C’est d’ailleurs pour cette raison que je privilégierais le GMC Sierra à moteur 5,3 litres. Une mécanique solide et proposant un excellent rendement, laquelle se greffe à un camion de grande qualité (ce qui est aussi le cas du F-150).

Le passage au diesel chez GMC peut être une avenue attrayante, surtout en considérant la hausse du coût du carburant. Une mécanique franchement convaincante, malgré de petits pépins au chapitre de la pompe à carburant. Celle-ci contribuera à diminuer la consommation de d’environ 35%, ce qui n’est certes pas négligeable. Par contre, les coûts d’entretien sont dans ce cas plus élevés qu’avec le moteur à essence.

En terminant, la dépréciation d’une camionnette pleine grandeur n’est absolument pas un problème ces temps-ci, peu importe la marque. On se les arrache littéralement sur le marché d’occasion. Cela dit, parce que les gens sont de plus en plus préoccupés par la hausse du coût du carburant, il est clair que le GMC à moteur diesel risque d’être encore plus convoité, ce qui signifie que ce moteur pourrait tout compte fait vous être bénéfique à la revente.

