Ford F-150 Rattler 2023 : une version hors route plus abordable

Les amateurs de camionnettes et de conduite hors route ne manquent pas d’options avec le Ford F-150, qui propose des ensembles FX4 et Tremor en plus du redoutable F-150 Raptor. La compagnie sent malgré tout le besoin d’en ajouter une autre.

Voici le F-150 Rattler 2023, un nouveau modèle d’entrée de gamme qui possède un look un peu plus aventureux, un système à quatre roues motrices de série et des compétences tout-terrain rehaussées.

Selon Todd Eckert, directeur du marketing des camions chez Ford, l’idée est d’aller chercher de nouveaux clients en offrant un bon mélange de style et de rapport qualité-prix dans un F-150 qui ne craint pas de sortir des sentiers battus.

Photo: Ford

L’ensemble Rattler, disponible avec le F-150 XL de base, reprend certains équipements de l’ensemble FX4 dont des plaques de protection, un différentiel arrière à verrouillage électronique, un régulateur de vitesse en descente et des amortisseurs spécialement calibrés pour la conduite hors route.

Il ajoute ensuite des pneus tout-terrain, un échappement double et des roues en aluminium de 18 pouces, sans oublier une inscription « Rattler » sur la garniture des sorties d’air aux ailes avant ainsi que des éléments graphiques que Ford dit inspirés d’un serpent à sonnette sur les côtés de la caisse.

Photo: Ford

Pour terminer, des accents bronze et des coutures contrastantes haut de gamme sur les sièges s’agencent avec les autres garnitures sur la planche de bord pour compléter la thématique désert du camion.

Le Ford F-150 Rattler 2023 sera en vente cet automne. Son prix canadien sera annoncé d’ici là, mais attendez-vous à ce qu’il soit légèrement plus abordable que l’ensemble FX4.

En vidéo : Meilleurs achats du Guide de l'auto 2022 - catégorie des camionnettes pleine grandeur