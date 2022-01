Honda HR-V 2023 : le nôtre sera très différent du reste de la planète

L’année 2022 sera celle des VUS chez Honda alors que le constructeur japonais dévoilera des CR-V et Pilot entièrement redessinés ainsi que la version nord-américaine du HR-V de nouvelle génération.

Rappelez-vous, quand ce dernier a été présenté en février 2021, il s’agissait du modèle destiné aux marchés du Japon et de l’Europe. Honda nous avait alors avertis que le HR-V qui viendra en Amérique du Nord aura une conception spécifique afin de mieux répondre aux besoins et aux exigences d’ici.

Aujourd’hui, deux nouvelles images nous montrent ce qui nous attend. Ce sont encore des croquis et la légende parle d’un modèle de préproduction, mais on voit bien que le résultat est fort différent du véhicule offert sur les autres continents – et bien sûr de l’ancien HR-V!

Photo: Honda

Le traitement de la partie avant, incluant la calandre, ne ressemble à rien d’autre dans la gamme de Honda en ce moment. Le véhicule aura une silhouette plus dynamique assise sur des roues à grand diamètre. À l’arrière, on voit un aileron de couleur contrastante au sommet du hayon et les feux ont un style vraiment attrayant.

Sur le plan technique, le nouveau HR-V sera plus gros que son prédécesseur (basé sur la Fit) et pourrait reposer sur la même plateforme que la Civic, empruntant par ailleurs son moteur de 2 litres qui développe 158 chevaux. Ce serait un gain de 17 chevaux par rapport au moteur de 1,8 litre du HR-V sortant. Y aura-t-il une version hybride? N’y comptez pas trop.

Un dévoilement officiel devrait avoir lieu au printemps, car le nouveau Honda HR-V arrivera sur le marché canadien plus tard en 2022 comme modèle 2023. On vous tient au courant!

En studio: Honda HR-V ou Subaru Crosstrek?