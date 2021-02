Tout un look pour le nouveau Honda HR-V!

Honda vient de dévoiler la nouvelle génération de son multisegment sous-compact HR-V, du moins celle qui sera commercialisée en Europe ainsi qu’au Japon, là-bas sous le nom « Vezel ».

Le constructeur a déjà mentionné que le modèle qui viendra en Amérique du Nord aura une conception spécifique afin de mieux répondre aux besoins et aux exigences d’ici, mais ça nous donne quand même une bonne idée.

Très différent du HR-V actuel, le nouveau véhicule qui a été présenté aujourd’hui par Honda adopte une posture et une silhouette nettement plus sportives, comme le présageaient certaines images aperçues dans les dernières semaines. Bien que ses dimensions exactes n’aient pas été spécifiées, on devine qu’il a pris de l’expansion.

Photo: Honda

La partie avant est moins rondelette, tandis que la calandre et les phares redessinés font paraître le HR-V plus large et plus sophistiqué, avec un petit air de Mazda. Les flancs sont plus épurés et ponctués de nouvelles jantes au look modernes.

Les poignées des portières arrière sont toujours dissimulées dans le cadre et le hayon est plus incliné pour accentuer l’impression d’un coupé. Il faudra voir à quel point l’espace de chargement est compromis.

À l’intérieur, sous un toit panoramique en option, on se retrouve en face d’un décor qui rappelle les croquis de la future Honda Civic 2022. La planche de bord épurée intègre de nouvelles commandes et un grand écran central de neuf pouces. Bonne nouvelle : la banquette arrière Magic Seat avec assise relevable et dossiers rabattables est conservée.

Photo: Honda

Pour ce qui est de la motorisation, il n’est mention que d’un système hybride employant un quatre cylindres de 1,5 litre et un moteur électrique. Ce n’est visiblement pas ce que nous aurons au Canada. Est-ce que le moteur de 1,8 litre développant 141 chevaux et 127 livres-pied sera de retour? On verra bien. Par contre, attendez-vous à garder le choix entre une traction et un rouage intégral.

À l’étranger, le nouveau Honda HR-V sera en vente dès le mois d’avril. Notre version à nous devrait être dévoilée dans les prochains mois, voire les prochaines semaines, et possiblement lancée sur le marché à l’automne en tant que modèle 2022. Continuez de suivre Le Guide de l’auto pour tous les détails!

En vidéo: Honda HR-V ou Subaru Crosstrek?