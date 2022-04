Honda HR-V 2023 : voici les premières images

Honda a publié ce matin les premières photos de son multisegment sous-compact HR-V de deuxième génération destiné au marché nord-américain.

En vente cet été comme modèle 2023, le Honda HR-V 2023 est redessiné de A à Z et prêt à affronter une concurrence plus féroce que jamais. Il n’a rien à voir avec son prédécesseur, qui avait de plus en plus de difficulté à se démarquer.

Plus grand et plus élancé, avec un capot et un empattement plus longs, le HR-V 2023 s’inspire quelque peu de la Civic 2022, notamment ses phares. La nouvelle calandre ne ressemble à rien d’autre dans la gamme de Honda et promet de susciter des réactions mitigées.

Photo: Honda

La vue de profil ne retient guère l’attention hormis les roues, mais la partie arrière est plus dynamique, allant de l’aileron qui termine le toit jusqu’au pare-chocs contrastant qui dissimule les sorties d’échappement, en passant par les nouveaux feux arrière.

Honda ne montre pas encore l’intérieur du HR-V 2023, mais parle d’un habitacle plus spacieux et d’une visibilité accrue. En outre, la seule mention par rapport au moteur laisse entendre qu’il sera « plus réactif », tandis qu’une nouvelle suspension arrière indépendante promet d’adoucir le roulement et d’améliorer la conduite.

De plus amples détails seront communiqués bientôt, nous dit la compagnie.

« L’Année du Multisegment »

Rappelons que l’année 2022 sera très chargée pour Honda. En plus du HR-V, le populaire VUS compact CR-V et le VUS intermédiaire Pilot feront également peau neuve.

Tel qu’annoncé récemment, le CR-V 2023 sera disponible en version hybride – une première au Canada – et celle-ci sera fabriquée en Ontario. Honda investit 1,4 milliard $ dans ses usines d’Alliston afin de produire des véhicules hybrides pour notre marché.

