Des Tesla avec un problème de suspension forcent un rappel

Le fabricant de véhicules électriques Tesla a le vent dans les voiles ces temps-ci, même si divers problèmes de qualité et d’assemblage continuent de se manifester.

Cette fois, ce sont un peu plus de 3 000 exemplaires des populaires Model 3 (2019 à 2021) et Model Y (2020 à 2021) qui sont visés par un rappel en Amérique du Nord, dont 270 au Canada.

Dans certains cas, les boulons qui fixent les biellettes latérales de la suspension avant au cadre pourraient avoir été mal serrés et donc se desserrer au fil du temps, ce qui menace de détacher les biellettes en question. Le cas échéant, le parallélisme des roues serait affecté et le véhicule perdrait beaucoup de stabilité et de maîtrise. Selon Tesla, des bruits de cognement se feraient normalement entendre avant qu’une biellette se détache complètement.

Photo: Tesla

Même si le nombre d’unités n’est pas très élevé, c’est un problème à ne pas prendre à la légère. En date de juin 2021, une quarantaine de cas de boulons manquants ou desserrés avaient été signalés.

Les propriétaires concernés recevront bientôt un avis par courriel leur demandant de se rendre dans un centre de service de Tesla pour faire inspecter les boulons des biellettes, qui seront resserrés ou remplacés au besoin.

À propos, deux autres rappels existent pour des boulons problématiques sur les Model 3 et Model Y, plus précisément au niveau des étriers de freins et des ceintures de sécurité.

