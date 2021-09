Combien coûte… le Genesis GV70 2022?

Combien coûte… la Rolls-Royce Ghost 2021?

Elles sont rares, les voitures qui valent le prix d’une maison. Et pourtant, elles existent… et il y a des gens assez fortunés pour les acheter! Parmi les marques les plus prestigieuses et les plus chères au monde, on retrouve bien sûr la firme britannique Rolls-Royce , dont les origines …