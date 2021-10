Combien coûte… la Chrysler Grand Caravan 2021?

La Dodge Grand Caravan a pris sa retraite, mais son nom n’a pas été abandonné!

Jouissant d’une forte popularité au Canada, la nomenclature Grand Caravan a fait le saut chez Chrysler, où elle représente désormais une version d’entrée de gamme de la fourgonnette Pacifica.

Malgré sa vocation de véhicule d’entrée de gamme, cette nouvelle Grand Caravan se vend à un prix nettement supérieur à celui de l’ancienne Dodge, qu’on n’avait à peu près pas changé depuis 10 ans.

La Chrysler Grand Caravan propose bien sûr une image plus moderne et une intégration technologique plus actuelle. Sous son capot, on retrouve le bon vieux V6 de 3,6 litres qui animait aussi la Dodge du même nom.

Alors, la Grand Caravan représente-t-elle encore un bon achat dans la catégorie des fourgonnettes? Pour y voir plus clair, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert a conduit ce modèle et analysé sa gamme de prix. Pour connaitre ses impressions, visionnez la capsule vidéo au haut de cet article!