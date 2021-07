Combien coûte… la Rolls-Royce Ghost 2021?

Elles sont rares, les voitures qui valent le prix d’une maison. Et pourtant, elles existent… et il y a des gens assez fortunés pour les acheter!

Parmi les marques les plus prestigieuses et les plus chères au monde, on retrouve bien sûr la firme britannique Rolls-Royce, dont les origines remontent à 1904.

Plus d’un siècle plus tard, le constructeur est maintenant sous l’égide de BMW, mais sa vocation demeure la même. On vise ici les gens les plus riches de la planète, qui souhaitent se déplacer dans un confort absolu et une exclusivité assurée.

La gamme de Rolls-Royce se décline maintenant en quelques modèles, dont la Ghost qui fait office de véhicule d’entrée de gamme (faut le dire vite!). Entièrement renouvelée pour 2021, la Rolls-Royce Ghost 2021 offre plus de luxe, de confort et de technologies que jamais auparavant.

Au cours de la capsule vidéo disponible au haut de cet article, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert présente la Ghost 2021… et nous dévoile son prix!