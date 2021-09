Combien coûte… la Subaru Outback Wilderness 2022?

Subaru a présenté cette année sa nouvelle déclinaison Wilderness, davantage axée sur l’aventure et la conduite hors-route légère.

La Subaru Outback est devenue le premier modèle de la marque à intégrer une telle variante. On la reconnait rapidement par sa suspension rehaussée, ses pneus tout terrain et ses pare-chocs et tours d’ailes en plastique noir.

Dans la gamme de l’Outback, la version Wilderness se positionne entre les variantes Premier et Limited, ce qui est fait un modèle de milieu de gamme qui offre un équipement intéressant pour le prix.

Au cours de cette capsule, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert présente la Subaru Outback Wilderness… et nous dévoile son prix!