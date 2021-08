Ram ProMaster 2022 : un fourgon bien branché, mais pas encore électrique

Le Ram ProMaster a maintenant un adversaire de moins avec l’abandon du Nissan NV, mais d’un autre côté, le Ford Transit vient encore de relever son jeu d’un cran en ajoutant une version entièrement électrique appelée E-Transit. Idem pour General Motors avec le BrightDrop EV600.

Ram fera de même en 2023, mais en attendant, le ProMaster 2022 propose une série d’améliorations qui visent à le rendre plus productif, plus connecté, plus sécuritaire et plus confortable. Il arrivera chez les concessionnaires cet automne.

Uconnect 5

Le changement le plus important est l’intérieur modernisé qui intègre le nouveau système d’infodivertissement et de télématique Uconnect 5. Cinq fois plus rapide d’exécution que l’ancien et capable d’être amélioré par des mises à jour logicielles à distance, il comprend un modem LTE 4G et peut enregistrer cinq profils d’utilisateur. L’écran central tactile mesure 7 ou 10 pouces selon le modèle de ProMaster choisi et on peut diviser l’affichage en deux.

Photo: Stellantis

Apple CarPlay et Android Auto sans fil de même que l’assistant Alexa d’Amazon sont également inclus. N’oublions pas la connectivité Bluetooth pour deux téléphones et la radio SiriusXM 360L. Les occupants avant ont maintenant accès à un plateau de recharge sans fil et à des ports USB-C qui rechargent jusqu’à quatre fois plus rapidement.

Devant le conducteur, le tableau de bord a été repensé avec un nouvel écran de 3,5 ou 7 pouces qu’il est possible de reconfigurer à sa guise. Les designers ont aussi ajouté un nouveau volant gainé de cuir qui offre une meilleure prise pour les mains.

Photo: Stellantis

Nouvelle transmission et configuration

Le V6 de 3,6 litres du Ram ProMaster est désormais jumelé à une boîte automatique à neuf rapports afin d’adoucir la conduite et de réduire la consommation d’essence de près de 10%, selon les estimations du constructeur (cotes officielles à venir). La puissance de 280 chevaux et le couple de 260 livres-pied demeurent transmis aux roues avant dans l’absence d’un système de rouage intégral.

Viennent ensuite un nouveau frein de stationnement électronique à bouton ainsi qu’une nouvelle direction à crémaillère avec assistance électrique variable qui autorise le plus court diamètre de braquage de la catégorie, soit 11 mètres – un détail important pour les livreurs.

Photo: Stellantis

En outre, le Ram ProMaster 2022 peut transporter jusqu’à 2 123 kilogrammes (4 680 livres) et remorquer des charges allant jusqu’à 3 134 kilogrammes (6 910 livres). Il est disponible en 18 configurations incluant deux hauteurs de toit, trois empattements et quatre longueurs totales.

Soulignons d’ailleurs le nouvel ensemble Fourgon d’équipe disponible sur six modèles à toit élevé, permettant d’accueillir jusqu’à trois occupants à la deuxième rangée. Il s’agit d’une meilleure solution pour les entreprises qui doivent conjuguer transport de personnes et de matériel. On peut ajouter des cloisons qui protègent en cas d’un renversement dans la cabine.

Photo: Stellantis

Sécurité accrue et conduite semi-autonome

Le Ram ProMaster 2022 peut être muni d’un système de caméras à 360 degrés permettant de bien voir tout autour du véhicule, appuyé par des lignes de guidage dynamiques sur l’écran central. Tous les modèles peuvent aussi comprendre un rétroviseur intérieur numérique offrant un plus grand champ de vision arrière.

Enfin, l’assistance active à la conduite du ProMaster est une technologie de conduite « semi-autonome » qui combine l’aide au maintien dans la voie et le régulateur de vitesse adaptatif. Dans les faits, elle ne permet pas de relâcher le volant ni de quitter la route des yeux.

Photo: Stellantis

Les prix de la gamme Ram ProMaster 2022 seront annoncés à une date ultérieure.