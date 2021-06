En vidéo : les véhicules électriques qu’on attend avec impatience

Balado : nouvelle offensive électrique pour BMW

Après les i3 et i8 , BMW lancera une seconde offensive électrique en 2022 avec l’arrivée des modèles i4 et iX. La berline i4 deviendra d’ailleurs la première voiture électrique du constructeur bavarois à recevoir le traitement de la division sportive M. On aura donc droit à une i4 M50 …