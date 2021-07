En vidéo : Antoine Joubert présente la Chevrolet Bolt EV 2022

Dodge Durango Hellcat 2021 : quossé ça?

Le Dodge Durango Hellcat 202 1 est l’un des véhicules les plus étranges actuellement proposés sur le marché. Étrange? Mais pourquoi? Pensez-y! On parle d’un VUS entre l’intermédiaire et le pleine grandeur, accueillant 6 à 7 passagers selon la configuration, un peu vieillot, sur lequel on a greffé des freins …