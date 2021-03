BMW Alpina B8 Gran Coupé 2022 : voici l’Everest allemand

Après la BMW Série 7 en 2019 et le X7 en 2020, la marque Alpina s’attaque maintenant à la M8 Gran Coupé, relevant une fois de plus la barre de la performance et du style placée par le constructeur bavarois.

Étrangement, le V8 biturbo de 4,4 litres voit sa puissance diminuer de 617 à 612 chevaux. Par contre, le couple maximal augmente de 553 à 590 livres-pied, le tout accessible dès 2 000 tours/minute. Le temps d’accélération de 0 à 100 km/h n’est pas annoncé, mais on devine que l’Alpina B8 Gran Coupé sauve un dixième de seconde ou deux par rapport au modèle de BMW, qui complète ce sprint en 3,2 secondes.

Les ingénieurs ont travaillé sur la réponse de l’accélérateur et surtout le système de refroidissement du moteur pour une meilleure efficacité même après des manœuvres soutenues à fond de train. La boîte automatique sport à huit rapports n’a pas été négligée non plus, elle qui reçoit le système Switch-Tronic d’Alpina assurant des passages encore plus rapides et fluides.

Photo: BMW

Les sensations sont rehaussées également par un système d’échappement sport créé sur mesure par Alpina et qui comprend des clapets à commande électronique. On peut activer le mode Confort pour ne pas déranger les voisins ou encore le mode Sport pour réveiller tout le quartier.

De même, les amortisseurs adaptatifs permettent de passer de Confort+ à Sport+ dépendamment du style de conduite recherché. À noter que la suspension a été revue et améliorée après de nombreux tests sur des circuits européens. Par exemple, des supports de jambes plus rigides et des barres antiroulis renforcées augmentent la stabilité lors des transitions latérales.

À cela s’ajoutent de fines modifications au système de direction aux quatre roues ainsi qu’au rouage intégral xDrive pour une maniabilité accrue. Les pneus Pirelli ultra haute performance (245/35ZR21 avant, 285/35ZR21 arrière) ont été développés spécialement pour cette voiture.

Pour ce qui est du design, l’Alpina B8 Gran Coupé se démarque avec ses propres éléments aérodynamiques (comme les grandes prises d’air à l’avant ou le mince aileron à l’arrière) et bien sûr des jantes Alpina Classic de 21 pouces à 20 rayons. Les embouts d’échappement quadruples en inox poli sont intégrés au pare-chocs arrière comme la marque sait si bien le faire. N’oublions pas les étriers de freins bleus arborant le nom Alpina en blanc.

Les couleurs Bleu métallique et Vert métallique d’Alpina ne sont pas disponibles du côté de BMW, naturellement, donc ça apporte encore plus d’exclusivité. D’autres choix sont aussi proposés.

Photo: BMW

Enfin, la griffe d’Alpina se reflète dans l’habitacle, par exemple les plaques de seuil illuminées, l’emblème gravé au laser sur la molette iDrive en cristal et les quelques garnitures exclusives, notamment le cuir Lavalina sur le volant.

Si la BMW Alpina B8 Gran Coupé 2022 vous intéresse, sachez qu’elle arrivera au Canada cet été. Son prix sera de loin supérieur à celui de la M8 Gran Coupé actuelle, qui s’élève à 158 000 $.

